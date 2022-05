Niemcy. Nowe zalecenia w sprawie szczepienia dzieci na COVID-19

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleciła we wtorek (24.05.2022) szczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich dzieci w wielu od 5 do 11 lat. Miałyby one otrzymywać jednak tylko jedną dawkę szczepionki – inaczej niż w przypadku starszych dzieci oraz osób dorosłych.

Według STIKO w tej grupie wiekowej powinien być preferowany przeznaczony dla niej preparat producentów BioNTech/Pfizer, ale dopuszczalna jest także szczepionka Spikevax (producenta Moderna), przeznaczona dla dzieci od 6 lat.

Obawa przed wzrostem infekcji jesienią

Do tej pory komisja ekspertów ostrożnie podchodziła do szczepienia dzieci na COVID-19 i zalecała, by szczepić jedynie te dzieci w wieku 5-11 lat, u których występują choroby przewlekłe albo które mają kontakt z pacjentami wysokiego ryzyka. Zdrowe dzieci także mogły być szczepione na życzenie i po konsultacji lekarskiej. Komisja tłumaczyła swe ostrożne podejście m.in. brakiem wystarczających danych na temat skuteczności szczepionki u dzieci oraz ewentualnych działań niepożądanych i powikłań.

Dla dzieci powyżej 11 lat zalecenie powszechnych szczepień na COVID-19 obowiązuje w Niemczech już od dłuższego czasu. Z kolei w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia odpowiedniej szczepionki nie dopuszczono jeszcze do użytku.

Szczepienia na COVID-19 dla dzieci powyżej 11 lat zalecane są w Niemczech już od dłuższego czasu

STIKO wyjaśnia, że aktualizując wcześniejsze zalecenie, kieruje się względami profilaktyki, bo jesienią i zimą ponownie należy spodziewać się wzrostu zakażeń koronawirusem. „Początkowe jednorazowe szczepienie ma na celu rozwinięcie możliwie dobrej odporności podstawowej” – tłumaczy komisja ekspertów.

Niskie ryzyko powikłań

Jeżeli okaże się to konieczne, to szybko możliwe będzie wzmocnienie ochrony poprzez podanie drugiej dawki szczepionki – przy zachowaniu dłuższego odstępu czasowego między pierwszą a drugą dawką. Dzięki temu ochrona, jaką zapewnia szczepienie będzie mocniejsza i utrzyma się dłużej, twierdzą eksperci. Dłuższa przerwa między dawkami szczepionki może zmniejszyć też ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po podaniu ewentualnej drugiej dawki. Wśród młodszych dzieci ryzyko tego powikłania jest i tak znacznie niższe niż w przypadku dzieci starszych i dorosłych.

Dwie dawki szczepionki oraz dawkę odświeżającą powinny – według STIKO – nadal otrzymywać dzieci z chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością. „Zdrowe dzieci, które już otrzymały dwie dawki szczepionki, nie powinny na razie być szczepione ponownie” – zalecają eksperci.

Dotychczas około 22 procent dzieci w grupie od 5. do 11. roku życia w Niemczech zostało zaszczepionych na COVID-19 jedną dawką bądź w pełni.

Szczepienia dla ozdrowieńców

STIKO zaktualizowała także zalecenie dla ozdrowieńców, którzy jeszcze nie są w pełni zaszczepieni. Komisja ocenia, że osoby, które przeszły jedną bądź więcej infekcji koronawirusem powinny się zaszczepić, bo przechorowanie COVID-19 nie chroni w wystarczającym stopniu przed kolejną infekcją. Z badań wynika bowiem, że solidną ochronę przed infekcją i ciężkim przebiegiem choroby umożliwia kilkakrotna konfrontacja układu odpornościowego z tzw. białkiem Spike koronawirusa. Osiąga się ją albo przez szczepienie podstawowe i przyjęcie dawki odświeżającej albo poprzez szczepienie przed lub po infekcji – twierdzą eksperci. Ważne jest też zachowanie odpowiednich minimalnych odstępów czasowych między szczepieniami a infekcją.

(DPA/widz)