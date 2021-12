Niemcy: Nowe restrykcje pandemiczne

Koronawirus nie robi sobie przerwy – w święta kontynuowano szczepienia, doszło także do wielu protestów przeciwko ograniczeniom. Niektóre kraje związkowe już podczas świąt Bożego Narodzenia zaostrzyły reguły dotyczące kontaktów, w poniedziałek dołączyły kolejne landy. Powodem są liczne infekcje wysoce zakaźnym warintem omikron koronawirusa. O zaostrzeniu restrykcji zdecydowali przed świętami przedstawiciele rządu federalnego i rządów poszczególnych landów.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim kina, teatry, muzea, kryte ogrody zoologiczne, baseny i inne obiekty rekreacyjne pozostaną zamknięte. Do tej pory ograniczenia te obowiązywały tylko w centralnej i we wschodniej części landu. Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron tamtejszy rząd zdecydował o ich rozszerzeniu na cały kraj związkowy.

Ograniczone kontakty

W Brandenburgii osoby zaszczepione i wyleczone podlegają co najmniej do 11 stycznia ograniczeniom kontaktów: zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, górna granica wynosi 10 osób. Jeśli ktoś w gospodarstwie domowym jakaś osoba pozostaje niezaszczepiona, obowiązują dotychczasowe zasady: w prywatnym spotkaniu mogą uczestniczyć tylko dwie osoby z innego gospodarstwa. Również w Dolnej Saksonii spotykać się mogą tylko grupy do dziesięciu zaszczepionych i wyleczonych osób – nie licząc dzieci. W Badenii-Wirtembergii od tego poniedziałku obowiązywać będzie także zakaz wychodzenia z domu od godz. 22.30 do 5.00 rano. W Sylwestra godzina policyjna zaczyna obowiązywać dopiero od 01.00.

Po świątecznych protestach, w wielu niemieckich miastach antyszczepionkowcy znów próbują mobilizować ludzi do demonstracji. Są one planowane w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Hesji, Nadrenii-Palatynacie i Brandenburgii, jak również w Mannheim w Badenii-Wirtembergii.

W czasie świąt w Niemczech kontynuowano szczepienia przeciwko koronawirusowi. Rząd federalny osiągnął już swój cel, wytyczony w połowie listopada: 30 milionów szczepień do końca roku. Ogłosił to w niedzielę (26.12.) minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD). Do tej pory podano w sumie 147 milionów dawek szczepionek. Kampania szczepień rozpoczęła się 27 grudnia 2020 roku.

Kontrowersyjny obowiązek szczepień

21,7 miliona osób w Niemczech nadal nie zostało zaszczepionych (26,2 proc. ludności). Spośród nich 4 miliony są w wieku od 0 do 4 lat (4,8 proc. populacji) – dla nich nie ma jeszcze dostępnych szczepionek. Toczy się dyskusja o obowiązku szczepień. Pierwsza debata w Bundestagu może odbyć się w styczniu. Podjęto już decyzję o wprowadzeniu obowiązku szczepień dla pracowników szpitali i domów opieki. Do 15 marca wszystkie osoby zatrudnione w tych obszarach muszą udowodnić, że zostały w pełni zaszczepione.

Desygnowany na szefa CDU Friedrich Merz zaproponował stopniowy plan mający na celu włączenie kolejnych grup do obowiązkowego programu szczepień. Merz uważa, że powszechny obowiązek szczepień rodzi szereg problemów etycznych, konstytucyjnych i organizacyjnych. Te kwestie „muszą zostać wyjaśnione przed podjęciem decyzji", powiedział w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Być może jakiś rodzaj planu krok po kroku dla grupowych szczepień obowiązkowych również mógłby doprowadzić do celu" – podkreślił. Wspomniał m.in. o pracownikach szkół, świetlic, organizacji pomocowych, uniwersytetów, policji i straży pożarnej. „Można nałożyć na nich taki obowiązek, bo od początku swojej pracy, podjęli zobowiązanie do służenia temu krajowi" – argumentował polityk CDU.

