Niemcy: Nowe obszary ryzyka, nowe zasady kwarantanny

Ze względu na dramatycznie rosnącą liczbę infekcji, rząd Niemiec od niedzieli (8.11.2020) wciągnie na listę obszarów ryzyka całe Włochy, cały kontynentalny obszar Portugalii oraz prawie całą Szwecję i Danię, z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Owczych. Na liście znajdą się także cała północna Grecja i prowincja wokół Aten oraz regiony w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Norwegii.

Obszarem ryzyka wszystkie kraje sąsiadujące

Obecnie nie ma w Europie kraju, w którym nie byłoby obszaru ryzyka. Z wyjątkiem dwóch małych powiatów w Austrii, za taki uchodzi cały obszar przygraniczny z Niemcami w dziewięciu sąsiednich krajach, łącznie z Polską.

Zaklasyfikowanie do obszaru ryzyka i automatycznie związane z tym ostrzeżenia o podróżach wydawane przez resort spraw zagranicznych Niemiec nie oznaczają jednak zakazu podróży. Bardziej chodzi o jak największy efekt odstraszający dla turystów. Urlopowicze mogą także odwołać zarezerwowane podróże w regiony uznane za obszar ryzyka. Natomiast w przypadku osób powracających z tych obszarów, obowiązuje w Niemczech kwarantanna.

Nowe zasady kwarantanny

Jednak od niedzieli (8.11.2020) zostaje ona skrócona z 14 do 10 dni. Dopiero po pięciu pierwszych dniach izolacji będzie można poddać się testowi na koronawirusa. Do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu, osoby te muszą nadal pozostać w domu. Może to potrwać około 48 godzin lub nawet dłużej.

Do tej pory można było uniknąć kwarantanny, jeśli test został wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec lub w dowolnym momencie zaraz po powrocie do domu. Obowiązkowa kwarantanna wynosiła dotąd 14 dni.

Obowiązkowa rejestracja

W myśl obowiązujących od niedzieli nowych regulacji każdy, kto przyjeżdża do Niemiec z zagranicznego obszaru ryzyka, musi również przed wjazdem zarejestrować się online. Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa zdrowia i spraw wewnętrznych strona internetowa: www.einreisemeldung.de będzie od niedzieli dostępna na całym świecie. Zastąpi ona poprzednie, wydawane w samolotach papierowe formularze na wjazd do Niemiec.

(ARD/jar)