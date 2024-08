Niemcy. Nożownicy atakują coraz częściej

Jak donosi „Bild am Sonntag" (11.08.), w pierwszym półroczu 2024 policja odnotowała 430 ataków z użyciem noża, w porównaniu z 777 przypadkami w całym 2023 roku.

Według policji połowa sprawców, których można było zidentyfikować, nie posiadała niemieckiego paszportu. 129 zostało wymienionych w statystykach jako „nie-Niemcy", a 121 jako „Niemcy". Większość sprawców spoza Niemiec pochodziła z Afganistanu, Algierii, Maroka, Polski, Syrii i Turcji. Na stacjach kolejowych w pierwszych sześciu miesiącach roku zarejestrowano 467 przypadków przemocy z użyciem noża.

Niemcy chcą zaostrzyć przepisy dotyczące noży

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) powiedziała dziennikowi, że zaostrzy przepisy dotyczące broni. Nowa ustawa o broni ma „jeszcze bardziej ograniczyć używanie noży w miejscach publicznych”. Wyjątki powinny dotyczyć tylko noży domowych „w zamkniętych opakowaniach” zaraz po zakupie.

Według minister, w miejscach publicznych powinno być dozwolone jedynie noszenie „noży o długości ostrza do sześciu centymetrów zamiast dotychczasowych dwunastu centymetrów”. „Chcemy wprowadzić ogólny zakaz posiadania niebezpiecznych noży z ostrzem sprężynowym”– oświadczyła szefowa resortu spraw wewnętrznych. Zapowiedziała, że MSW „wkrótce” przedstawi odpowiednie zmiany w przepisach dotyczących broni.

Lokalne strefy zakazu posiadania broni i noży

Już wcześniej do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w tym zakresie wzywały poszczególne kraje związkowe. Minister wezwała władze lokalne do wprowadzenia większej liczby „stref zakazu posiadania broni i noży”. Zakazy dotyczące noży muszą być „konsekwentnie egzekwowane, tak jak robi to policja federalna w przypadku kontroli na stacjach kolejowych”– powiedziała Faeser.

Apele o zmianę przepisów dotyczących broni stały się głośniejsze po serii ataków z użyciem noża w ostatnich miesiącach. Faeser już wiosną opowiedziała się za wprowadzeniem ogólnego zakazu posiadania broni w transporcie publicznym, w szczególności noży.

Restrykcje w sprawie noży w miejscach publicznych

W Niemczech zakup i posiadanie niektórych noży, takich jak noże motylkowe, jest już zabronione. Za wykroczenie grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech lub grzywna.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych noże z ostrzem, które można otworzyć jedną ręką, tak zwane noże jednoręczne, oraz noże ze stałym ostrzem o długości ostrza większej niż dwanaście centymetrów nie mogą być noszone poza własnym domem lub posesją. Wykroczenia mogą skutkować grzywną.

(AFP/sier)

