Niemcy. Niska emerytura to praca do późnej starości

Według analizy Federalnego Urzędu Statystycznego, udostępnionej gazecie „Bild” w poniedziałek (14.10.), w 2023 r. w Niemczech pracowało 599 000 osób w wieku powyżej 70 lat. W 2020 r. było ich 469 000, co oznacza wzrost o 28 procent. Jeden na trzech pracujących niemieckich emerytów musi dziś nadal zarabiać pieniądze, aby przeżyć. I nie robi tego dobrowolnie.

„Ustawowa emerytura nie zabezpiecza już standardu życia i dlatego zmusza wiele osób do pracy do końca życia” – powiedziała gazecie przewodnicząca skrajnie lewicowej partii BSW, Sahra Wagenknecht. Opowiedziała się za systemem emerytalnym podobnym do tego w Austrii, gdzie urzędnicy państwowi, osoby samozatrudnione i członkowie parlamentu również płacą na powszechny fundusz emerytalny. Emerytury są tam o setki euro wyższe dla tych, którzy byli ubezpieczeni przez wiele lat.

