Niemcy: Niepokojący wzrost liczby cyberataków

Liczba cyberataków w Niemczech wzrosła w roku 2018 o 1,3 procent do ponad 87 tysięcy. Poinformował o tym Federalny Urząd Kryminalny (BKA) z okazji opublikowania nowego Federalnego Obrazu Sytuacji w Cyberprzestępczości. Śledczy jednak wychodzą z założenia, że ciemna liczba cyberataków może być wielokrotnie wyższa.

Trzy czwarte wszystkich ataków stanowią oszustwa dokonane przy użyciu komputerów, a wśród nich ataki hakerów na przedsiębiorstwa i kradzież danych. "Wciąż wzrastająca liczba urządzeń cyfrowych oferuje cybernetycznym przestępcom coraz nowe, potencjalne cele“ - informuje BKA. Eksperci ds. bezpieczeństwa IT liczą się z dalszym wzrostem liczby cyberataków w nadchodzących latach.

Sprawcami mogą być także komputerowi amatorzy

Wykrywalność przestępstw komputerowych spadła, według danych BKA, w roku ubiegłym o 1,4 punktu procentowego do poziomu niespełna 39 procent. W policyjnych kartotekach podejrzanych o dokonywanie przestępstw komputerowych figuruje około 22 tysięcy osób. Około dwóch trzecich z nich to mężczyźni, a około jednej trzeciej to kobiety. Oznacza to, że udział kobiet podejrzewanych o przestępstwa komputerowe jest znacznie wyższy niż w przypadku innych rodzajów przestępstw, gdzie wynosi on niecałe 25 procent. Decydujący wpływ ma na to wysoki udział kobiet podejrzewanych o oszustwa polegające na niezapłaceniu za artykuły zamówione przez nie w internecie.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Federalnego Urzędu Kryminalnego Petera Henzlera, wcale nie trzeba być ekspertem komputerowym, żeby spróbować przeprowadzić nielegalny atak hakerski. Takie „usługi” są bowiem oferowane w „ukrytym internecie“, czyli darknecie, obok broni i narkotyków.

Ofiary cyberataków nie zgłaszają ich ze wstydu

Henzler zapowiedział utworzenie w BKA od kwietnia 2020 roku samodzielnego wydziału do zwalczania cyberprzestępczości, współpracującego z innymi placówkami w tej dziedzinie. - Cyberprzestępczość jest zjawiskiem masowym, dotykającym w coraz większym stopniu nie tylko osoby prywatne, ale także całą gospodarkę - oświadczył. Według ocen Federalnego Urzędu Kryminalnego niemieckie przedsiębiorstwa, z uwagi na ich stosunkowo wysoki poziom technologiczny, są atrakcyjnym celem dla cyberszpiegostwa. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów cyberprzestępczości, eksperci mówią o bardzo rozbudowanej szarej strefie, ponieważ wiele cyberataków pozostaje nierozpoznanych, albo nie są one zgłaszane policji ze wstydu albo z obawy o dobre imię zaatakowanej firmy.

Szkody powstałe wskutek cyberprzestępczości w roku 2018 BKA ocenia na ponad 60 mln euro. Ustalona przez policję wysokość strat jest niższa od tej z roku 2017, o 17 procent. Jednak także tu można mówić o wierzchołku góry lodowej. Federalne Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych, Telekomunikacji i Nowych Mediów Bitkom oceniło w opublikowanej kilka dni temu analizie wysokość strat dla niemieckich przedsiębiorstw wywołanych cyberprzestępczością na 102,9 mld euro. Chodzi tu o straty wywołane sabotażem, kradzieżą danych oraz działalnością szpiegowską. Są one niemal dwa razy wyższe niż przed dwoma laty.

(DPA, Reuter / jak)

