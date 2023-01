Niemcy nie zdołały osiągnąć celów klimatycznych

Według opublikowanych w środę (4.1.23) wyliczeń emisja w ubiegłym roku wyniosła ok. 761 mln ton CO2, a więc była mniej więcej na tym samym poziomie co rok wcześniej. Tym samym cel emisji 756 mln ton CO2 został przekroczony o pięć milionów ton.

W raporcie zaznaczono, że zużycie energii w 2022 roku wprawdzie spadło o 4,7 procent w porównaniu z 2021 rokiem, jednak zwiększone zużycie węgla i ropy naftowej zniwelowało redukcję emisji uzyskaną dzięki oszczędzaniu energii. Zamiast tego emisje CO2 w sektorze energetycznym wzrosły nawet o osiem milionów w porównaniu z rokiem poprzednim. Według danych think tanku po raz kolejny nie osiągnięto także celów emisyjnych w obszarze transportu i budynków.

„Sygnał ostrzegawczy"

Emisja CO2 uległa zatem stagnacji pomimo mniejszego zużycia energii, stosunkowo wysokich temperatur i korzystnych warunków dla elektrowni wiatrowych i słonecznych.– To sygnał ostrzegawczy, jeśli chodzi o osiągnięcie celów klimatycznych – powiedział szef Agory Simon Mueller. Wskazał również na to, że koalicja rządowa (SPD, FDP, Zieloni – red.) nie zdołała zrealizować zapowiadanego natychmiastowego programu na rzecz ochrony klimatu. W jego opinii w 2023 roku rząd Niemiec musi odwrócić ten trend.

Do 2030 roku natomiast Niemcy miały - wg założonego celu - zmniejszyć emisję o 65 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Obecnie, jak tłumaczył Mueller, Niemcy „są na minusie równym 39 proc.” w porównaniu z 1990 rokiem i poniżej celu na 2020 rok, który wynosił 40 procent.

Największym obszarem problemowym wśród wszystkich sektorów pozostaje transport. Według Agory emisja CO2 w sektorze transportu wyniosła 150 mln ton i była tym samym znacznie wyższa niż dozwolone i zakładane w ustawie dotyczącej ochrony klimatu 139 mln ton.

Ekspert ocenił, że cel nie został osiągnięty ze względu na brak politycznych narzędzi do redukcji emisji, a także z powodu tego, że po opanowaniu pandemii znów panuje wzmożony ruch.

Przemysł osiągnął cele

Okazuje się, że sektor przemysłowy osiągnął swoje cele. Jak wyjaśnił Mueller jest to konsekwencja oszczędności energii i większej wydajności. Niemniej jednak, jego zdaniem, nadal trzeba zintensyfikować działania, by osiągnąć cele na rok 2030.

Według oceny think tanku z energii odnawialnej pochodziło w 2022 roku więcej energii elektrycznej niż kiedykolwiek wcześniej, bo 248 terawatogodzin, co stanowi wzrost o około dziesięć procent w stosunku do 2021 roku. Energetyka wiatrowa pozostała największym dostawcą energii elektrycznej wśród odnawialnych źródeł. W tym samym czasie produkcja z elektrowni słonecznych wzrosła o 23 procent w stosunku do ubiegłego roku. Stało się tak między innymi dzięki ponadprzeciętnej ilości słońca i powstawaniu nowych elektrowni.

(RTR, AFP/gwo)