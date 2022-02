Niemcy nie chcą złota Nazarbajewa. "Azyl dla autokratów"

Jonas Weber z SPD, poseł do parlamentu krajowego Badenii-Wirtembergii, nie kryje swego oburzenia. Po publikacji przezDeutsche Welle ustaleń na temat luksusowych nieruchomości w Baden-Baden, należących do rodziny byłego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, napisał list do premiera landu Winfrieda Kretschmanna. „Wzywam Pana i Pana rząd do wykorzystania wszelkich możliwości, w tym wywłaszczenia, by Badenia-Wirtembergia nie stała się azylem dla autokratów i ich majątku. Moim zdaniem jesteśmy to winni także demokratycznym siłom w ich krajach ojczystych” – napisał Weber w liście z 16 lutego. Jak dowiedziała się DW, inni posłowie SPD poparli jego apel do regionalnego rządu, złożonego z Zielonych i chadeków.

Jak ustaliła DW, Dinara i Timur Kulibajew, córka i zięć byłego przywódcy Kazachstanu, oraz powiązane z nimi firmy zainwestowali ponad 100 milionów euro w lukusuowe posiadłości w Baden-Baden i otoczeniu kurortu. Inwestycje w regionie Badenii-Wirtembergii realizowano w ciągu dziesięciu lat, głównie w czasie kadencji Nursułtana Nazarbajewa.

„Za pośrednictwem nieprzejrzystej konstrukcji, złożonej z figurantów i członków rodziny, wieloletni prezydent nabył i przebudował kilka nieruchomości” - pisze Weber, powołując się na fakty ujawnione przez DW.

Polityk zwraca uwagę, że autokratyczne rządy Nazarbajewa naznaczone były poważnymi zarzutami korupcyjnymi. Zdaniem polityka SPD rząd Badenii-Wiertembergii nie może pozostać bezczynny, gdyż mogłoby to zostać zinterpretowane jak „zaproszenie dla innych autokratów”.

Wywłaszczenie w celu ochrony zabytku?

Według Webera ewentualne wywłaszczenie możliwe byłoby szczególnie w przypadku zabytkowego hotelu zamkowego Buehlerhoehe w okolicy Baden-Baden. Jest on zabytkiem o znaczeniu narodowym. Do stałych jego gości należał niegdyś pierwszy kanclerz RFN Konrad Adenauer.

Ustawy krajowe Badenii-Wirtembergii przewidują możliwość wywłaszczenia w przypadku zabytkowych budowli, jeżeli niszczeją one przez bezczynność ich właścicieli. Timur Kulibajew i jego żona Dinara, właściciele hotelu, nie inwestują w jego renowację, choć na zakup wydali ponad 20 milionów euro. Obiekt był ważną atrakcją turystyczna w Europie, lecz od ponad dekady jest zamknięty.