Polityka

Niemcy nalegają na negocjacje w konflikcie o Górski Karabach

Władze Armenii i Azebejdżanu wezwały Niemcy do aktywniejszego zaangażowania się w konflikt o Górski Karabach w nadziei na wzmocnienie własnych pozycji. Rząd w Berlinie za to naciska na powrót do stołu rokowań.

Górski Karabach - konflikt trwa od lat