Niemcy: Najwyższy od lat poziom przestępczości

Dziennik „Welt am Sonntag” (WamS) dotarł do danych policyjnych dotyczących przestępczości za rok 2023. W nadchodzący wtorek ma je przedstawić minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser. Według statystyk przestępczość związana z przemocą osiągnęła najwyższy od 15 lat poziom, z około 215 000 przypadków i wzrosła o 8,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednym z głównych powodów był wzrost „niebezpiecznych i ciężkich uszkodzeń ciała” o 6,8 procent do 154 541 przypadków, co jak dotąd jest największą liczbą takich przypadków – pisze „Welt am Sonntag”. Także liczba umyślnych zwykłych napaści również wzrosła do 429 157 przypadków, co stanowi wzrost o 7,4 procent. Poprzedni rekord odnotowano w 2016 roku i wynosił on 406 038 przypadków.

Podgrzane nastroje

„Konflikty są rozwiązywane szybciej przy pomocy pięści niż słów. Lont zapalny jest coraz krótszy” – powiedział WamS minister spraw wewnętrznych landu Nadrenia Północna-Westfalia Herbert Reul. Jak podkreślił, wojny i kryzysy podgrzały dodatkowo nastroje, które przyrównał do „beczki z prochem”.

Z kolei zdaniem ministra spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Daniela Behrensa: „Można przypuszczać, że wzrost przestępczości związanej z przemocą nie da się już wyjaśnić efektami nadrabiania zaległości po pandemii koronawirusa”. W ocenie socjaldemokraty możliwe powody to inflacja, zwiększona mobilność po pandemii oraz ruchy migracyjne.

Według WamS liczba przestępstw była o 9,3 procent wyższa niż w 2019 roku, czyli przed pandemią COVID-19. W przypadku przestępstw z użyciem przemocy, liczba napadów wzrosła o około 17 procent do 44 857, a liczba ataków nożem wzrosła o prawie 10 procent do 8951.

Nieco więcej morderstw

Jak wynika z raportu niewielki wzrost o 2 procent odnotowano natomiast w przypadku morderstw, zabójstw i zabójstw zleconych. Ogółem odnotowano 2282 przypadki. Liczba gwałtów, napaści na tle seksualnym oraz przypadków wykorzystywania seksualnego w szczególnie ciężkich przypadkach wzrosła o 2,4 procent do 12 186 przypadków. Z kolei liczba osób podejrzanych wzrosła o 7,3 procent w porównaniu do poprzedniego roku, sięgając 2,246 miliona. Spośród nich 923,269 nie posiadało niemieckiego obywatelstwa, co stanowi około 41 procent.

Według raportu, wzrost liczby podejrzanych bez niemieckiego paszportu wyniósł prawie 18 procent. Dotyczyło to 402 514 imigrantów, co stanowi wzrost o 29,8 procent. Wskaźnik wykrywalności wszystkich zarejestrowanych przestępstw wyniósł 58,4 procent.

(AfP/jar)

