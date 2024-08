Niemcy: Nadal słaby zasięg telefonów komórkowych w terenie

W Niemczech 95 procent gospodarstw domowych może telefonować i surfować w sieci dzięki szybkiej technologii 5G. Ale poza własnymi czterema ścianami wygląda to znacznie gorzej.

„Podany przez operatorów sieci zasięg 5G w niemieckich gospodarstwach domowych sugeruje znacznie lepszy poziom niż stan faktyczny” – powiedział mediom Jörg Schamberg, ekspert ds. telekomunikacji portalu konsumenckiego Verivox. „W końcu użytkownicy telefonów komórkowych przemieszczają się i nie pozostają w jednym miejscu - na tym właśnie polega komunikacja mobilna” – dodał ekspert. Głównych przeszkód w rozbudowie sieci Schamberg dopatruje się w często w zbyt wolnym procesie zatwierdzania lub trudnych warunkach budowlanych. Według niego „szczególnie na południu często utrudnieniem jest ukształtowanie terenu”. Poza tym rozwój na słabo zaludnionych obszarach wiejskich jest dla operatorów sieci mniej lukratywny i bardziej skomplikowany.

Problemy dotyczą także zasięgu sieci 4G. W niektórych regionach Bawarii, Nadrenii-Palatynatu i Badenii-Wirtembergii zasięg 5G w wielu gminach wynosi nawet poniżej 20 procent.

Według własnych danych, Deutsche Telekom dociera obecnie do 97 procent gospodarstw domowych, O2 do 96 procent, a Vodafone do 92 procent. Zgodnie z danymi Verivox, 95 procent wszystkich gospodarstw domowych jest zatem obsługiwanych przez trzech uznanych operatorów sieci 5G. W tym celu przeanalizowano najnowsze dane Federalnej Agencji ds. Sieci z kwietnia 2024 roku.

(AfP/jar)

