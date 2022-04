Niemcy nadal przeciwne embargu na ropę i gaz z Rosji

Po ujawnieniu w miniony weekend wstrząsających zdjęć z ukraińskiego miasta Bucza pod Kijowem niemiecki rząd zapowiada zaostrzenie sankcji wobec Rosji, ale nadal sprzeciwia się wprowadzeniu natychmiastowego embarga na import rosyjskiego gazu, węgla i ropy.

– Realizujemy strategię, by uniezależnić się od rosyjskiego gazu, węgla i ropy, ale nie natychmiast – powiedział minister gospodarki i wicekanclerz Niemiec Robert Habeck w niedzielę wieczorem (03.04.2022) w telewizji ZDF.

Stanowisko to potwierdził w poniedziałek na konferencji prasowej w Berlinie, wskazując, że ograniczając zależność Niemiec od energii z Rosji „każdego dnia wykonywane są kroki w kierunku embarga”.

Niemiecki minister gospodarki i wicekanclerz Robert Habeck

Habeck zapowiedział jednocześnie poparcie dla kolejnych dostaw broni dla Ukrainy, jak również dla nowego pakietu sankcji wobec Rosji. – Dostawy broni i sprzętu wojskowego powinny być, w mojej ocenie, kontynuowane bez ograniczeń i w dużej skali – powiedział Habeck, zastrzegając, że jedynym ograniczeniem jest to, „byśmy sami nie stali się stroną wojny”. Według wicekanclerza Niemiec jeszcze w tym tygodniu przyjęty ma zostać „piąty, duży pakiet sankcji” wobec Rosji, który mocniej zdestabilizuje i osłabi rosyjską gospodarkę.

„Jednomyślna decyzja”

Zdjęcia z Buczy, gdzie po wycofaniu się wojsk rosyjskich odkryto masowe groby i kilkaset ciał cywilów, wstrząsnęły opinią publiczną na Zachodzie i nasiliły żądania wysuwane m.in. przez Polskę i kraje bałtyckie, by UE wprowadziła embargo na rosyjski gaz i ropę. Dochody ze sprzedaży tych surowców finansują rosyjską wojnę w Ukrainie – argumentują zwolennicy embarga. Berlin tymczasem wskazuje, że natychmiastowe embargo groziłoby głęboką recesją w Niemczech. Także niemiecki przemysł sprzeciwia się tego rodzaju sankcjom.

Bucza pod Kijowem po wycofaniu się rosyjskich wojsk

O tym, że po informacjach o rosyjskich zbrodniach wojennych w Buczy stanowisko rządu w Berlinie w sprawie embarga jednak drgnęło, świadczyć może wypowiedź niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht. W niedzielę w rozmowie z telewizją ARD oceniła ona, że temat dostaw energii musi być przedmiotem rozmów na temat konsekwencji wydarzeń w Buczy. Dodała, że w gronie ministrów państw UE należy także rozmawiać o wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji.

W poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu zaprzeczał, że jest różnica zdań między minister obrony a ministrem gospodarki. – Nie widzę żadnej różnicy w sprawie sankcji. O sankcjach decyduje wspólnie rząd i są one także uzgadniane z sojusznikami. Każda decyzja zapada jednomyślnie – oświadczył zastępca rzecznika rządu w Berlinie, Wolfgang Buechner.

Nie chciał on też odnieść się do wypowiedzi polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który w poniedziałek ocenił, że to Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji wobec Rosji. – Nie chciałbym tego komentować w imieniu rządu federalnego – oświadczył Buechner.

(DPA, ARD/widz)