Niemcy nadal przechowują miliardy marek

Jak wynika z danych Niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank) z końca listopada, 12,55 mld marek niemieckich nie wróciło do banku. Z tego 5,88 mld w banknotach i 6,67 mld w monetach. Przeliczając to na sztuki chodzi o 166 mln banknotów i 23 mld monet.

Rocznie, jak podaje Bank Federalny, zwracane są banknoty i monety o wartości od 70 do 100 mln marek. Jednak lwią część starej waluty Niemcy wymienili na euro już na początku 2002 r. Bank bez żadnych opłat przyjmuje stare banknoty i monety, nawet te uszkodzone, wymieniając je na euro. Jednak część dawnej waluty przepadła, została zniszczona lub znalazła się w posiadaniu kolekcjonerów, głównie za granicą, gdzie marka niemiecka wciąż pełni funkcję depozytu wartościowego, jak tłumaczy Johannes Beermann z zarządu banku.

Do Deutsche Bundesbank nie wróciło jeszcze 6,67 mld marek w monetach

Od czasu do czasu pojawiają się także fałszywe banknoty. Jeden z nadawców z Wlk. Brytanii był ogromnie rozczarowany, kiedy okazało się, że w pakiecie przysłanych przez niego banknotów o wartości 20 tys. marek tylko jeden okazał się prawdziwy – pięciomarkówka. Akurat tyle, by pokryć koszty przesyłki.

Pomysłowi handlowycy

Niektórzy handlowcy w Niemczech jak C&A godzą się dobrowolnie na to, by klienci płacili markami. C&A zniosło tę opcję zakupów dwa lata temu, by wprowadzić ją ponownie z początkiem listopada. Jak zapewnił rzecznik przedsiębiorstwa codziennie do kas sklepów C&A w całych Niemczech wpływa od 15 do 70 tysięcy marek. Reszta wydawana jest klientom w euro.

Nostalgicy mogą raz do roku w maju w miejscowości Gaiberg w Badenii-Wirtembergii płacić w sklepach i restauracjach markami. Zdarza się jednak i tak, że wartość marki nie zawsze zostaje rozpoznana. Jak miało to miejsce w Marktoberdorf w bawarskim Allgäu. Młoda kasjerka w supermarkecie odmówiła starszej kobiecie przyjęcia zapłaty pięciomarkówką. Staruszka udała się na policję sądząc, że banknot jest fałszywką. „Przypuszczalnie bardzo młoda ekspedientka nie znała starych banknotów – powiedział rzecznik policji.

