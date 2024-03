Niemcy. MSW chce silniej bronić kraju przed wpływami Rosji

Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) uważa, że Niemcy są poważnie zagrożone agresywnym zachowaniem rosyjskiego rządu. „W rzeczywistości doświadczamy nowego wymiaru zagrożeń ze strony rosyjskiej agresji", powiedziała Faeser gazecie Süddeutsche Zeitung (SZ, wydanie poniedziałkowe). „Widzimy próby wywierania wpływu poprzez kłamstwa i masową dezinformację. Ale także szpiegostwo jest co najmniej tak samo aktywne", powiedziała Faeser.

Próby destabilizacji Zachodu

Rosja chce poza tym „zdestabilizować Zachód za pomocą migracji", a w tym celu ludzie są „brutalnie wykorzystywani", stwierdziła Faeser i dodała, że obecnie na swojej granicy z Rosją obserwuje to Finlandia.

Struktury państwowe nie są jednak wobec tego bezbronne, podkreśliła minister, odnosząc się do reakcji UE na kryzys migracyjny na granicy Białorusi i Polski w 2021 r., kiedy to UE była w stanie ograniczyć akcję rządu w Mińsku poprzez wspólne działania.

Nowa jednostka ds. fake newsów w MSW

Faeser powiedziała SZ, że niemiecki rząd w nadchodzących latach będzie silniej bronił się przed wpływami Rosji w Europie Zachodniej. „Szczególnie ważna jest ochrona wyborów", uważa minister. „Musimy zadbać o to, by nie doszło do ataków hakerów na organy wyborcze lub na proces przekazywania wyników wyborów".

Nowa jednostka wczesnego wykrywania fałszywych wiadomości w resorcie spraw wewnętrznych ma ujawniać kłamstwa, zanim „staną się wielką falą i zaleją sieć", powiedziała Faeser. W tym celu chce zwiększyć wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Oskarżenia wobec AfD

Faeser oskarżyła również Alternatywę dla Niemiec (AfD) o wspieranie Putina, czemu liderka AfD Alice Weidel zaprzeczyła w wywiadzie dla agencji informacyjnej dpa. „AfD czci Putina i gardzi nowoczesnymi Niemcami", powiedziała minister. Partia ta „w dużej mierze zradykalizowała się, stając się z partii antyeuropejskiej partią antykonstytucyjną".

Faeser nie wykluczyła również możliwości delegalizacji AfD. „Jeśli partia chce agresywnie naruszyć podstawowy porządek demokratyczny, może zostać zdelegalizowana przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Jeśli radykalizacja AfD będzie postępować, jest to opcja przewidziana w naszej konstytucji", powiedziała minister.

