Niemcy: możliwe kary za szczepienia poza kolejką

Minister Jens Spahn (CDU) zapowiedział, że posłowie w ramach pracy nad zmianami ustawy o ochronie przed zakażeniami przeanalizują, czy „sankcje w tej dziedzinie mają sens”. – Czasem człowiek myśli, że można by się bez tego obejść, ale teraz, wobec incydentów z ostatnich dwóch, trzech, czterech tygodni, które stały się powszechnie znane, jest to zrozumiałe – podkreślił na konferencji prasowej w piątek (12.02.) w Berlinie. Nawiązał do relacji, z których wynika, że burmistrzowie, radni, duchowni albo krewni pracowników domów opieki dostali szczepionkę poza kolejnością.

„Kwestia mądrości”

Z jednej strony to bardzo ważne, by po dniu szczepień zużywać dodatkowe dawki szczepionki. Wszystko jest lepsze niż ich wyrzucanie, uważa Spahn. Jednak jego zdaniem także w tej kwestii potrzebne są regulacje. Podkreślił, że w wielu punktach szczepień już one istnieją. Dodatkowe porcje uzyskiwane z fiolek podaje się personelowi najbliższego szpitala lub innym osobom zaangażowanym w walkę z pandemią. Spahn chce ustalić z przedstawicielami krajów związkowych, czy takie regulacje mogą być „trochę bardziej wiążące”. Do grup priorytetowych, ale zaplanowanych do szczepienia w późniejszych terminach, należą także strażacy i policjanci.

Spahn dodał, że każdy, kto ponosi jakąś odpowiedzialność polityczną, nie dałby "szczególnie dobrego przykładu solidarności", gdyby przedwcześnie się zaszczepił. To jego zdaniem również kwestia mądrości politycznej.

Obejrzyj wideo 01:52 Udostępnij Niemcy badają nowe mutacje koronawirusa Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3opWw Niemcy badają nowe mutacje koronawirusa

Kontrowersyjne szczepienia duchownych

Spahn nie chciał ustosunkować się do sprawy dostojników Kościoła katolickiego w Augsburgu. Biskup Augsbura Bertram Meier (60) i wikariusz generalny Augsburga Harald Heinrich (53) już w ubiegłym tygodniu zaszczepili się przeciwko Covid-19 w miejscowej placówce Caritas poza harmonogramem, za co zostali skrytykowani. Diecezja tłumaczyła krok duchownych faktem, że dostępna była nadwyżka szczepionki, którą należało wykorzystać. Meier i Heinrich również regularnie sprawiali opiekę duszpasterską w domach opieki, odprawiając nabożeństwa lub udzielając sakramentu namaszczenia chorych. Stąd należało ich uznać za "personel".

Według ankiety przeprowadzonej we wszystkich 27 diecezjach katolickich, spośród urzędujących biskupów, oprócz Bertrama Meiera z Augsburga, tylko biskup pomocniczy Osnabrück, Johannes Wübbe, został już zaszczepiony przeciwko Covid-19. Szczepionkę otrzymał jednak tylko dlatego, że pracował jako wolontariusz w mobilnym zespole szczepień.

Punkt szczepień w Kolonii

Kiedy szczepić nauczycieli?

W odpowiedzi na propozycję szefów rządu i premierów landów, by przyspieszyć szczepienia nauczycieli, Spahn oświadczył, że będzie to możliwe najwcześniej wiosną. Zdaniem ministra oferta szczepień najpierw musi trafić do grupy o najwyższym priorytecie. Co drugi zgon z powodu Covid-19 dotyczy osoby powyżej 80 lat. – Dlatego właśnie ta grupa powinna być zdecydowanie szczepiona w pierwszej kolejności – podkreślił. Postulat przyspieszenia szczepień nauczycieli zakłada przesunięcie ich z grupy 3 do 2, w której są osoby powyżej 70-go roku życia, z chorobami współistniejącymi lub z niepełnosprawnościami. Tych osób nie można „odstawić na bok”. Jeśli będzie dla nich dostateczna ilość szczepionek, to nauczyciele i wychowawcy będą mogli do nich dołączyć, jednak tylko ci, którzy zajmują się dziećmi z przedszkoli i młodszych klas.

Sceptycznie do tego pomysłu podeszła Sigrid Graumann, profesor etyki z Bochum. – Jeśli pojedyncze grupy będą naciskać, by je uwzględnić wcześniej, to siłą rzeczy inni, którzy należą do grup priorytetowych z powodów etycznych, dłużej będą czekać na szczepienie. To niesprawiedliwe, ceną może być ludzkie życie – powiedziała członkini Rady Etyki. Rada uczestniczyła w ustalaniu priorytetów szczepień.

Minister Spahn poinformował, że w Niemczech rozdzielono dotychczas 3,8 miliona dawek szczepionki. 1,5 procent ludności otrzymało już drugą dawkę. Do pierwszej grupy należą osoby powyżej 80-go roku życia i personel szpitali i domów opieki. Samych osób w wieku 80 plus jest w Niemczech 5,7 miliona.

(DPA, EPD, KNA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>