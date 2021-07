Niemcy. Minister zdrowia chce testów dla wszystkich przyjeżdżających

O propozycjach niemieckiego ministerstwa zdrowia poinformowały we wtorek (27.07.2021) gazety grupy medialnej Funke, a potwierdziła je rzeczniczka resortu. Według niej minister zdrowia Jens Spahn opowiada się za „możliwie najszybszym rozszerzeniem” obowiązku wykonania testu na koronawirusa przy wjeździe do Niemiec.

Obecnie takiemu testowi muszą poddawać się osoby podróżujące do Niemiec samolotem, przy czym muszą go wykonać i przedstawić negatywny wynik jeszcze przed wylotem. Obowiązek ten nie dotyczy w pełni zaszczepionych na COVID-19 oraz ozdrowieńców.

Wkrótce test musiałby wykonać każdy przyjeżdżający do Niemiec, niezależnie od środka transportu, jakim podróżuje oraz regionu, z którego przybywa – wynika z planów, opisywanych przez media. „Kto nie jest ani zaszczepiony ani nie przeszedł zakażenia koronawirusem musiałby wykonać test na koronawirusa także na przykład wtedy, gdy przyjeżdża samochodem z Polski. Z informacji wynika jednak, że koncepcja ta nie przewiduje stacjonarnych kontroli granicznych” – informuje agencja DPA.

„Nieproporcjonalne rozwiązanie”

„W rządzie trwają uzgodnienia w tej sprawie” – oświadczyła rzeczniczka ministra zdrowia. Według mediów plany te popiera minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Przeciwna jest z kolei minister sprawiedliwości Christine Lambrecht, która uważa, że proponowane rozwiązanie byłoby nieproporcjonalne.

Niemieccy ministrowie zdrowia jens Spahn (z lewej) i spraw wewnętrznych Horst Seehofer

Propozycję Spahna chwali niemiecki wirusolog Martin Stuermer, a nawet postuluje ostrzejsze zasady. Jego zdaniem testy na koronawirusa powinni wykonywać wszyscy wracający do Niemiec z urlopów za granicą. – Widzimy już, że wracający z zagranicznych podróży często przywożą do Niemiec infekcje – powiedział Stuermer w porannym programie „Morgenmagazin” w telewizji ZDF. Jego zdaniem wynika to na pewno z tego, że nie wymaga się testów od osób zaszczepionych i ozdrowieńców, nawet gdy przyjeżdżają z obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. – To lekkomyślne – ocenił Stuermer, wskazując, że wiadomo już, iż zaszczepieni także mogą zakazić się wariantem Delta koronawirusa.

Agencja DPA przypomina, że w środę (28.07.2021) w życie wchodzi przyjęte już przez rząd nowe rozporządzenie dotyczące środków ostrożności wobec osób podróżujących do Niemiec. Ułatwienia dotyczą tych, którzy przyjeżdżają z obszarów występowania mutacji koronawirusa. Jak na razie osoby takie – również zaszczepieni i ozdrowieńcy – muszą odbywać 14-dniową kwarantannę po przyjeździe do RFN. Wkrótce kwarantanna będzie mogła zostać skrócona, jeżeli w międzyczasie dany region przestanie być uważany za obszar występowania mutacji koronawirusa. Zasady te miałyby obowiązywać do 10 września.

DPA/widz