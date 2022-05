Niemcy. Minister zapowiada koniec zasiłku Hartz IV

Jeszcze tego lata federalny minister pracy Hubertus Heil (SPD) zamierza przedstawić projekt ustawy znoszącej system zasiłków Hartz IV. Dotychczasowe świadczenie dla bezrobotnych ma zostać zastąpione przez tzw. „dochód obywatelski” (Buergergeld). W drugiej połowie roku planowana reforma ma trafić pod obrady parlamentu. – Chcemy przezwyciężyć Hartz IV – powiedział Heil w środę w Bundestagu.

Krytyka zasiłku

Wprowadzony w styczniu 2005 roku za rządów Gerharda Schroedera system zasiłków Hartz IV był w ostatnich latach wielokrotnie krytykowany. Ustawa, na której się opiera, „uchodzi za jedną z najbardziej zbiurokratyzowanych” – przyznał Hubertus Heil.

Do czasu wprowadzenia „dochodu obywatelskiego” mają zostać zawieszone cięcia w świadczeniach Hartz IV za naruszenie przepisów. Zgodnie z planami koalicji rządowej osoby pobierające zasiłek mają być karane tylko za „wyjątkowe zaniedbania”, a cięcia nie mogą wynosić więcej niż 10 procent zasiłku. Dotyczy to np. sytuacji, gdy bezrobotny wielokrotnie nie stawia się na umówione spotkania w urzędzie pracy. Natomiast odmowa przyjęcia zaproponowanej pracy nie będzie już podstawą do odebrania zasiłku. Wysokość świadczenia wynosi obecnie 449 euro miesięcznie dla osoby samotnej lub 404 euro dla osoby pozostającej w związku.

Błędny sygnał

Zniesienie dotychczasowego zasiłku Hartz IV i zastąpienie go „dochodem obywatelskim” jest jednym z punktów umowy koalicyjnej rządu SPD, Zielonych i FDP. Plany koalicji skrytykowali posłowie partii CDU i CSU. – Rząd porzuca zasadę wspierania i wymagania - wbrew stanowczym radom wielu urzędów pracy – powiedział agencji DPA poseł Hermann Groehe (CDU). – To całkowicie błędny sygnał.

Groehe dodał, że przedstawiciele CDU i CSU odrzucają projekt koalicji. Natomiast Federalna Agencja Pracy ostrzegła w swoim oświadczeniu, że urzędy pracy nadal potrzebują sposobów radzenia sobie z osobami pobierającymi świadczenia, które odrzucają rozsądne oferty zatrudnienia.

(DPA, AFP, KNA/stef)

