Niemcy: minister transportu zapowiada większą kontrolę mostów. "Obywatele mogą być spokojni"

Minister transportu Niemiec Andreas Scheuer (CSU) powiedział „Bild am Sonntag” (BamS), że do końca roku opracowany zostanie system kontroli stanu mostów w kraju. Dotąd o złym stanie tych obiektów była mowa, „jeśli w moście stwierdzono wyrwy lub w balustradach brakowało prętów, nawet, gdy nie stwarzało to zagrożenia”. W przyszłości, wg zapewnień szefa resortu transportu, „priorytetowa będzie nośność lub stan konstrukcji mostu”. „Taki rodzaj dozoru technicznego TUV dla mostów pozwoli przedstawić ich obecny stan – powiedział Scheuer.

Niemiecki Urząd Dozoru Technicznego TUV odpowiada za regulowane ustawami i zarządzeniami państwowymi kontrole bezpieczeństwa (przeglądy) np. samochodów.

Ścisłe kontrole

Biorąc pod uwagę obecny stan mostów w Niemczech minister transportu odwołał jednocześnie alarm, twierdząc, że „w kraju w porównaniu z zagranicą przeprowadzane są najostrzejsze kontrole i obywatele mogą być spokojni”. Mosty w Niemczech będą zasadniczo poddawane podstawowej ścisłej kontroli specjalistów, co trzy lub sześć lat. Jednocześnie będą sprawdzane, co roku, a co pół roku poddawane obserwacji. Jak oświadczył „jeśli chodzi o monitoring mostów Niemcy zajmują drugie miejsce po Szwajcarii”.

Więcej środków finansowych

Wg słów Andreasa Scheuera rząd w Berlinie jest odpowiedzialny za 40 tys. czy raczej 52 tys. konstrukcji mostowych. W 2018 r. na remont mostów przeznaczono 1,3 mld euro. Do 2022 r. środki na ten cel wzrosną o dodatkowe 300 mln euro.

(afp,dpa,dw/jar)