Niemcy: Minister rolnictwa domaga się ochrony zdrowia pracowników sezonowych

Przepisy dotyczące ochrony zdrowia muszą być w gospodarstwach rolnych „absolutnie przestrzegane – nawet, jeżeli kosztuje to czas i pieniądze”, powiedziała federalna minister zdrowia Julia Kloeckner (CDU) gazetom grupy medialnej Funke (27.04.2020). „Obowiązkiem krajów związkowych jest sprawdzanie, czy reguły te są respektowane”, podkreśliła minister.

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV) do Niemiec przyjeżdża każdego roku blisko 300 tys. sezonowych robotników rolnych, głównie z Polski i Rumunii. To w normalnych warunkach. W tym roku, ze względu na obowiązujące w związku z pandemią koronawirusa zakazy wjazdu, nie wydawało się to możliwe.

Oburzenie wywołały warunki, w jakich pracownicy sezonowi z Rumunii dotarli do Niemiec. Na zdj. lotnisko Karlsruhe/Baden-Baden, 9.04.2020

Ostatecznie niemieckie władze zezwoliły – pod pewnymi warunkami – na wjazd 80 tys. pracowników. Po tym, jak w Badenii-Wirtembergii zmarł po zakażeniu SARS-CoV-2 Rumun pracujący przy zbiorze szparagów, rozpętała się dyskusja na temat zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony zdrowia sezonowych robotników rolnych.

Alternatywą jest brak rąk do pracy

Kloeckner podkreśliła, że po zamknięciu granic kraje związkowe prosiły o znalezienie rozwiązania dla ściągnięcia robotników rolnych: „Dostarczyliśmy takie rozwiązanie, w bardzo odpowiedzialny sposób. Teraz zadaniem krajów związkowych jest zapewnienie, by w równie odpowiedzialny sposób były przestrzegane wymogi ochrony zdrowia”.

Alternatywą byłaby sytuacja, w której „z zagranicy nie przyjadą żadni pracownicy, plony przepadną albo w ogóle nic nie zostanie posadzone”.

W ubiegłym tygodniu federalna minister rolnictwa wysłała odpowiednie pismo do swoich kolegów w rządach krajów związkowych. „Bardzo wyraźnie dałam w nim do zrozumienia, jak ważne jest omówienie wymogów z lokalnymi organami służby zdrowia, ich przestrzeganie i kontrolowanie”, powiedziała Kloeckner.

(AFP/stas)