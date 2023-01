Niemcy. Minister obrony chce zlikwidować braki w uzbrojeniu Bundeswehry

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius, chce szybko uzupełnić braki w Bundeswehrze, spowodowane dostawami broni do Ukrainy. W tym celu zapowiedział rozmowy z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego, które odbyć się mogą już w przyszłym tygodniu. Pistorius pełni swoją funkcję od niespełna dziesięciu dni. Objął stanowisko 19 stycznia po tym, jak jego poprzedniczka, Christine Lambrecht, poprosiła kanclerza Olafa Scholza o odwołanie.

Pistorius powiedział w środę wieczorem w programie ARD „Tagesthemen", że luka, spowodowana dostarczeniem broni Ukrainie, dołożyła się do wieloletnich zaniedbań w odnawianiu uzbrojenia niemieckich sił zbrojnych. - Robimy teraz wszystko, co w naszej mocy, aby to nadrobić - podkreślił minister. - Potrzebujemy silniejszego przemysłu zbrojeniowego nie tylko w Niemczech, ale także, jak sądzę, w całej Unii Europejskiej - dodał.

Braki nasiliły sie w ostatnich latach

Również kanclerz Olaf Scholz skrytykował byłych ministrów obrony z rządzącej wcześniej CDU za zły stan uzbrojenia Bundeswehry. - W wielu przypadkach trzeba zacząć produkcje zupełnie od nowa - powiedział polityk SPD w środę wieczorem w telewizji ZDF. Do wielu typów sprzętu nie ma wystarczającej ilości części zamiennych lub amunicji. Nie uzgodniono również z przemysłem stałej wielkości produkcji. - Coś takiego nie powinno się powtórzyć w przyszłości - mówił. Priorytetem jest teraz doposażenie Bundeswehry w najbliższych latach tak, aby była zdolna do obrony kraju.

Przewodniczący Związku Niemieckich Sił Zbrojnych Andre Wuestner wezwał do jak najszybszego zastąpienia czołgów bojowych Leopard 2, wysłanych do Ukrainy, nowymi. Dotyczy to także innych systemów broni, które zostały już dostarczone – powiedział w środę dziennikowi „Welt". Należy wyjaśnić "jak najszybciej" "kiedy wreszcie brakujący sprzęt zostanie uzupełniony.

Czołgi Leopard 2 niemieckiej armii

- Same słowa nie wystarczą, bo sytuacja w Bundeswehrze jest bardziej krytyczna, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział Wüstner. - Kiedy konkretnie rozpocznie się uzupełnianie braków w systemie obrony powietrznej, artylerii, bojowych wozów piechoty i czołgów? - pytał. Politycy muszą zapewnić też więcej pieniędzy na dozbrojenie, dodał Wuestner, a prawne ograniczenia produkcji zbrojeniowej muszą zostać poluzowane. Przemysł potrzebuje zabezpieczenia planowania dla jak najszybszej rozbudowy mocy produkcyjnych na dużą skalę. Jego zdaniem należy również poprawić niewystarczające warunki przechowywanie amunicji.

3,3 miliarda euro dla Ukrainy

Niemiecki rząd zapowiedział w środę, 25 stycznia, dostawę czołgów Leopard dla Ukrainy. Również USA i inne kraje dostarczą czołgi Kijowowi. Boris Pistorius w ubiegłym tygodniu zapowiedział na wiosnę dostawę, poza czołgami , również broni i sprzętu wojskowego o wartości miliarda euro – co zwiększyło łączne wsparcie finansowe do 3,3 mld od początku wojny. Niemcy dostarczyły już Ukrainie system obrony powietrznej Patriot, działa Gepard oraz system obrony powietrznej Iris-T.

