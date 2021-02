Niemcy. Milion aut elektrycznych do końca roku

Emisja gazów cieplarnianych w Niemczech spada, choć do triumfu jeszcze daleko

W 2019 roku emisja dwutlenku węgla spadła o 6,3 procent w stosunku do roku 2018. To o wiele większy spadek niż przewidywano. Wynika to z danych niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska.