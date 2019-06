Niemcy: mielenie kurcząt nadal dozwolone

Tylko w Niemczech zabijanych jest rocznie około 45 mln męskich kurcząt krótko po wykluciu. Są zabijane ze względów ekonomicznych – najczęściej żywcem mielone lub uśmiercane gazem. – Praktyka ta może być na razie kontynuowana – orzekł Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku.

Etycznie uzasadnione?

Sędziowie mieli zdecydować, czy można wymagać od wylęgarni nakładów finansowych związanych z hodowlą męskich piskląt czy też zabijanie ich jest etycznie uzasadnione. Zdaniem sędziów ekonomiczne interesy wylęgarni nie są wprawdzie wystarczającym rozsądnym powodem w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. Zanim jednak zostaną wprowadzone alternatywne metody, kontrowersyjna praktyka pozostaje zgodna z prawem – ustalił sąd w Lipsku.

Wylęgarnie zaskarżyły decyzję

Męskie kurczęta nie nadają się ani do produkcji jaj, ani do do produkcji mięsa. Dlatego w krajach UE dozwolone jest ich zabijanie w ciągu 72 godzin od wyklucia.

Nadrenia Północna-Westfalia zakazała tego w 2013 roku. Okręgi Paderborn i Guetersloh wprowadziły zarządzenie, ale dwie wylęgarnie zaskarżyły decyzję.

Wyższy Sąd Administracyjny w Muenster przychylił się do wniosku skarżących uznając, że wychów męskich piskląt oznacza dla wylęgarni „niewspółmierne wydatki”. Władze okręgów wystąpiły o rewizję.

dpa,afp/dom

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!