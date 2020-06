Niemcy. Matki zarabiają do 70 procent mniej

Pomimo udoskonalonych struktur opieki nad dziećmi posiadanie potomstwa w Niemczech nadal wiąże się z gwałtownym spadkiem dochodów kobiet. Wyniki badań Fundacji Bertelsmanna, o których poinformował w poniedziałek (22.06.2020) dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), wykazują, że matka z jednym dzieckiem zarabia w ciągu swojego życia zawodowego średnio o 40 procent mniej od kobiet bezdzietnych. Jeśli kobieta ma trójkę lub więcej potomstwa, różnica w dochodach w porównaniu z kobietami bezdzietnymi wynosi średnio 70 procent.

Przestarzały model społeczny

Za główny powód podaje się wciąż dominujący w niemieckim społeczeństwie przestarzały model „męskiego żywiciela rodziny” lub model kobiety jako „żywiciela dodatkowego”. Ponieważ modele te rozpowszechnione są również wśród osób rocznikowo młodszych, różnica w dochodach między kobietami bezdzietnymi a matkami nadal rośnie.

Dwa razy więcej

Przeprowadzone wiosną badanie Fundacji Bertelsmanna przy użyciu identycznej metodologii wykazało, że zachodnioniemieccy mężczyźni do 60 roku życia zarabiają średnio 1,5 mln euro, podczas gdy kobiety zarabiają tylko 870 tys. W najnowszym badaniu przeanalizowano tymczasem kwestię, jak bardzo ta rozbieżność zależy od decyzji o posiadaniu dzieci oraz od ich liczby. Według FAZ, z obliczeń modelowych wynika, że bezdzietne kobiety, które urodziły się w 1982 roku w Niemczech Zachodnich, zarobią 1,3 mln euro i tym samym zbliżą się do dochodów mężczyzn w tym samym wieku. Natomiast matki z jednym dzieckiem w porównaniu z bezdzietnymi kobietami stracą 43 procent dochodu. Drugie dziecko zwiększy jeszcze tę różnicę do 54 procent, a trzecie do 68 procent, jak podaje frankfurcka gazeta.

