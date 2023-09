Niemcy: mammografia także dla kobiet po 70. roku życia

Kobiety powyżej 70. roku życia już niedługo będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię. Limit wieku uprawniający do bezpłatnych badań wykrywających raka piersi dla kobiet z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym został podniesiony z 69 do 75 lat. Od przyszłego lata kobiety w tym wieku będą mogły co dwa lata wziąć udział w tzw. przesiewowym badaniu mammograficznym (rentgenowskim).

„Korzyści przeważają nad wadami”

Do tej pory dotyczyło to grupy wiekowej od 50 do 69 lat. Do zmiany doszło w ramach aktualizacji europejskich wytycznych dotyczących raka piersi Komisji Europejskiej, która zaleca włączenie także młodszych i starszych kobiet do systemu wczesnego wykrywania tej choroby.

Nowe rozporządzenie zostało uchwalone dziś (21.09.2023) przez Wspólny Komitet Federalny (G-BA). To najwyższy organ samorządowy w niemieckim systemie opieki zdrowotnej, składający się z przedstawicieli zawodów medycznych, firm ubezpieczeniowych i szpitali.

G-BA zlecił niezależnemu Instytutowi Jakości i Efektywności w Opiece Zdrowotnej ocenę korzyści nowego rozwiązania. Instytut doszedł do wniosku, że korzyści przeważają nad wadami: „Możliwe szkody wynikające z nieprawdziwych dodatnich wyników lub nadrozpoznawalności są w każdym przypadku równoważone przez korzyści w postaci szans przeżycia kobiet, które zachorowały na raka piersi”.

Rak piersi. Przełom w leczeniu? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skorzysta 2,5 miliona kobiet

Według Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ), rak piersi (rak sutka) jest zdecydowanie najczęstszym nowotworem wśród kobiet w Niemczech i dotyczy on około 70 tys. nowych przypadków diagnozowanych każdego roku. Średni wiek, w którym u kobiet stwierdza się wystąpienie raka piersi, wynosi około 64 lat. Obecnie szanse na ich wyleczenie są większe niż dziesięć lat temu.

W ocenie G-BA około 2,5 miliona kobiet mogłoby skorzystać dodatkowo z rozszerzenia obecnego wczesnego wykrywania raka piersi. Nowe rozporządzenie w tej sprawie ma zostać wdrożone 1 lipca 2024 roku, gdy nowo uprawnione kobiety będą mogły umówić się na badanie przesiewowe.

Broszury informacyjne, wyłożone na przykład w gabinetach lekarskich, będą je wcześniej informować o szczegółach nowego rozwiązania. Automatyczne zapraszanie kobiet na badania przesiewowe, podobnie jak w przypadku poprzednich grup wiekowych, zaplanowane jest na późniejszy okres ze względu na przejście na nowy system.

(DPA, AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>