Niemcy mają kłopoty. Światowy handel na słabym poziomie

W ocenie grupy ubezpieczeniowo-finansowej Euler Hermes światowy handel towarami i usługami wzrósł w tym roku o 1,5 procent. Jest to najniższy wzrost w ciągu minionych 10 lat.

Zdaniem ekspertów, pod koniec bieżącego roku wartość wymienionych towarów będzie niższa o 1,7 procent, co wynika głównie z załamania się cen na surowce. Słaby handel międzynarodowy sprawił, że w eksporcie zanotowano straty w wysokości 420 mld dolarów.

Aby umożliwić porównanie wartości eksportu towarów i usług poszczególnych państw, ekonomiści grupy Euler Hermes przeliczyli je na dolary. Ponieważ wartość dolara poważnie wzrosła w tym roku, spadła wartość eksportu w obszarze euro. To samo odnosi się do Chin, które straciły w ten sposób 67 mld dolarów. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy. Wartość ich eksportu zmalała wskutek takiej metody oceny o 62 mld dolarów.

Słaby wzrost także w przyszłym roku

W przeliczeniu na euro sytuacja wygląda nieco inaczej. Eksperci grupy Euler Hermes wyliczyli, że Niemcy odnotowały w tym roku niewielki wzrost eksportu towarów i usług w wysokości około 30 mld euro. Jest on jednak o około 37 procent mniejszy niż w roku ubiegłym, w którym wyniósł 48 mld euro. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku sam tylko eksport niemieckich towarów wzrósł o 0,9 procent z 988 na 997 mld euro.

"Najgorsze chyba mamy już za sobą - powiedział Ron van het Hof, szef grupy Euler Hermes na Niemcy, Austrię i Szwajcarię - ale także w przyszłym roku spodziewamy się niewielkiego wzrostu handlu światowego w wysokości 1,7 procent".

Światowa gospodarka ma wzrosnąć w przyszłym roku o 2,4 procent, a więc nieco mniej niż w tym roku, w którym wzrosła o 2,5 procent.

Na taki obraz sytuacji składa się także niepewność związana z wysokimi cłami, będącymi skutkiem wojny handlowej między USA i Chinami. W tym roku doprowadziła ona do ustanowienia 1291 nowych barier handlowych, w porównaniu z 1382 w roku ubiegłym. Stany Zjednoczone utrzymują w tej chwili cła na średnim poziomie 8 procent, co oznacza powrót do sytuacji z lat 70. XX wieku. Pod koniec roku 2017 wznosiły one tylko 3 procent.

