Niemcy: magazyny gazu napełnione w ponad 100 procentach

Wynika to z danych opublikowanych dziś (15.11.2022) przez Stowarzyszenie Operatorów Infrastruktury Gazowej Europy (EIG).

Wynik zaskakujący, lecz możliwy

Według najnowszych informacji w poniedziałek (14.11.2022) zarejestrowano w magazynach 245,44 terawatogodzin gazu ziemnego; to nieco powyżej granicy 100 procent, która wynosi 245,39 terawatogodzin, odnoszących się do tzw. roboczej objętości gazu. Dla porównania: w styczniu i lutym 2022 roku w Niemczech zużyto łącznie niespełna 227 terawatogodzin gazu ziemnego, co wynika z danych Federalnej Agencji Sieci.

– Podawana przez operatorów magazynów gazu jego objętość robocza wskazuje na zabezpieczoną ilość gazu – wyjaśnił prezes Federalnej Agencji Siec, gdy znana wtedy wartość była jeszcze nieco poniżej granicy 100 procent. Fizyczne możliwości napełnienia magazynów były częściowo wyższe, tak że niektóre mogły przechowywać trochę więcej gazu.

– Dlatego napełnianie magazynów gazu może być kontynuowane powyżej 100 procent – dodał Klaus Mueller.

Pełno również w UE

W danych procentowych zawartych na platformie AGSI, należącej do Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Europy, uwzględnia się jedynie stopień napełnienia zbiorników gazu w stosunku do objętości gazu roboczego, przez co podana przez AGSI wartość może osiągać maksymalnie 100 procent.

Także na poziomie UE magazyny gazu były dobrze wypełnione w poniedziałek rano. Na stronie AGSI odnotowano poziom ich wypełnienia wynoszący 95,6 procent.

Magazyny gazu wyrównują wahania jego zużycia i tworzą w ten sposób system buforowy dla rynku. Zwykle są dobrze wypełnione gazem na początku sezonu grzewczego jesienią. Następnie poziom ich napełnienia zmniejsza się aż do wiosny. 1 lutego, zgodnie z ustawą o energetyce, powinny być jeszcze wypełnione w 40 procentach.

