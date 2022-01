Niemcy. Mały geniusz będzie studiować fizykę i ratować życie

Laurent Simon ma dwanaście lat i już dawno przyzwyczaił się do bycia obiektem zainteresowania międzynarodowych mediów, które albo nazywają go „nowym Newtonem” albo porównują do Alberta Einsteina.

Nauka w trybie turbo

Chłopiec uzyskał na teście IQ 145 punktów, czyli przewidziane tam absolutne maksimum.

W wieku sześciu lat Laurent skończył szkołę podstawową, w ciągu 18 miesięcy ukończył gimnazjum, a następnie belgijsko-holenderski mały geniusz poszedł na uniwersytet. Kontynuował naukę w trybie turbo: najpierw studiował elektrotechnikę w Eindhoven, a następnie ostatniego lata ukończył studia w Antwerpii z tytułem licencjata fizyki „z wyróżnieniem”. Jego wybór padł teraz na studia w Monachium.

W wywiadzie dla agencji DPA, udzielonym jej korespondentowi w Amsterdamie, Laurent Simon powiedział, że jego 2-miesięczna praktyka na Uniwersytecie w Monachium była „naprawdę czymś wspaniałym” i zamierza studiować tam fizykę.

Laurent był gościem na wydziale fizyki Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana, jak również gościem w Instytucie Optyki Kwantowej imienia Maxa Plancka w centrum badawczym w Garching pod Monachium.

Laurent studiował fizykę w Antwerpii, gdzie uzyskał licencjat z wyróżnieniem

Lekarstwo na raka

Wielu naukowców tych dwóch placówek było zaskoczonych pojawieniem się tam niezwykle uzdolnionego jedenastolatka. – Ten chłopiec chciał dowiedzieć się wszystkiego o ich pracy – mówi rzecznik jednej z uczelni .

W tej chwili Laurent Simon pracuje na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium w ramach międzynarodowego zespołu badaczy Attoworld nad jednym z najsilniejszych laserów na świecie, stanowiącym główny element przełomowego projektu naukowego. Chodzi w nim o wychwycenie najmniejszych śladów pozostawianych przez komórki nowotworowe w naczyniach krwionośnych. Jak wyjaśnił młody naukowiec, w ten sposób można będzie wykryć raka jelit w jego najwcześniejszym stadium, co bardzo zwiększa szansę jego wyleczenia.

Niezwykle utalentowany chłopiec chce zrealizować swój główny cel, jakim jest „ratowanie ludzkiego życia”. Nie ma żadnych kłopotów z porozumiewaniem się ze swymi dorosłymi kolegami-naukowcami, ponieważ wszyscy mówią doskonale po angielsku i, jak podkreślił Laurent, „są dla niego bardzo mili". Chłopiec dodał, że jednak musi popracować trochę nad niemieckim, ponieważ to, czego nauczył się w szkole, nie wystarcza mu w codziennym życiu w Niemczech.

