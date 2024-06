Niemcy. Mała rewolucja fotowoltaiczna na balkonach

Według danych Federalnej Agencji ds. Sieci liczba podłączonych do sieci mini systemów solarnych zgłoszonych w głównym rejestrze danych przekroczyła w miniony weekend pół miliona. To ponad dwukrotny wzrost od połowy 2023 roku.

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego kwartału uruchomiono ponad 94 000 małych instalacji fotowoltaicznych. Najprawdopodobniej w drugim kwartale pobity zostanie wynoszący 100 tysięcy rekord z poprzedniego roku. Po raz pierwszy liczba zainstalowanych systemów w sobotę przekroczyła pół miliona, osiągając liczbę 500 810.

Rzeczywista liczba fotowoltaiki balkonowej będzie prawdopodobnie wyższa. Właściciele mają miesiąc od uruchomienia na jej rejestrację. Ponadto niektóre urządzenia - mimo że jest to obowiązkowe - po prostu nie są rejestrowane.

Uproszczone zasady

Dużemu zainteresowaniu balkonowymi zestawami solarnymi sprzyja zarównio pora roku jak i korzystne oferty systemów solarnych. Od 1 kwietnia wystarczy tylko zgłoszenie w głównym rejestrze danych rynkowych. Wcześniej trzeba było to zrobić także u operatora sieci. Natomiast obowiązujące od połowy maja najnowsze uproszczenia dla użytkowników fotowoltaiki są zbyt świeże, by w tak krótkim czasie dać znaczące rezultaty. Na przykład od 16 maja mogą być używane stare liczniki energii elektrycznej, które działają wstecz, gdy energia elektryczna z paneli słonecznych jest wprowadzana do sieci. Jak wyjaśniło centrum doradztwa konsumenckiego Nadrenii Północnej-Westfalii, ta tymczasowa tolerancja pozwala na podłączenie fotowoltaiki natychmiast po instalacji i niezależnie od tego, jaki licznik energii elektrycznej jest zainstalowany. O tym, czy i kiedy nastąpi wymiana licznika, decyduje operator sieci i nie może za to pobierać opłat.

W trakcie przygotowań są kolejne zmiany. Możliwe, że właścicielom mieszkań i wspólnotom mieszkaniowym trudniej będzie blokować instalowanie fotowoltaiki balkonowej przez wynajmujących lub poszczególnych właścicieli. Porozumienie w tej sprawie może zostać osiągnięte już wkrótce.

Mała rewolucja energetyczna na balkonach

Prezes Federalnej Agencji ds. Sieci Klaus Müller z zadowoleniem przyjął tę zmianę. – Uprościliśmy i zminimalizowaliśmy biurokrację związaną z rejestracją małych elektrowni balkonowych – podkreślił. Jak dodał, „daje to wielu ludziom możliwość uczestniczenia w transformacji energetycznej. 500 000 zarejestrowanych elektrowni balkonowych to mocny sygnał”.

– Na niemieckich balkonach ma obecnie miejsce mała rewolucja energetyczna – powiedział Cartsen Koernig, dyrektor zarządzający Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Solarnego. – Wreszcie energia odnawialna dotarła również do najemców – dodał. Körnig przewiduje, że ten trend jeszcze wzrośnie po usunięciu biurokratycznych przeszkód.

Panele słoneczne na fasadzie budynku mieszkalnego we Freiburgu Bryzgowijskim Zdjęcie: Hartwig Lohmeyer/JOKER/picture alliance

Mała i stosunkowo tania fotowoltaika balkonowa zyskała na popularności od 2022 roku, również z powodu wzrostu cen energii elektrycznej. W tymże roku zarejestrowano ponad 65 000 instalacji, w 2023 roku niemalże 280 000. A w bieżącym roku liczba ta już teraz przekroczyła 150 000.

Instalacje,które można już częściowo kupić za kilkaset euro, składają się z paneli słonecznych z falownikiem, który przekształca energię słoneczną na prąd domowy, który można bezpośrednio podłączyć do własnej sieci elektrycznej za pomocą gniazdka.

Energia słoneczna obniża rachunek za prąd

W ten sposób energia słoneczna jest wykorzystywana do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego i zmniejsza ilość energii elektrycznej pobieranej od dostawcy energii. A to powoduje obniżenie rachunku za prąd. Nadmiar energii elektrycznej jest przesyłany bezpłatnie do publicznej sieci. Czy taki system się opłaca, zależy między innymi od ceny zakupu paneli słonecznych oraz ceny energii elektrycznej, ale również od tego, czy moduł słoneczny jest zamontowany w miejscu, w którym otrzymuje jak najwięcej słońca.

Mimo silnego wzrostu, mini elektrownie wciąż nie odgrywają dużej roli w produkcji energii elektrycznej w Niemczech. Nawet z obecnym rekordowym poziomem, ich udział wciąż pozostaje poniżej jednej tysięcznej.

Pierwsza solarna ulica Londynu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>