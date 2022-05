Niemcy: Młodzi najbardziej boją się wojny w Europie

Autorzy opublikowanego w Berlinie badania – Simon Schnetzer i Klaus Hurrelmann – wnioskują z sondażu, że niemiecka młodzież jest w „nieustającym trybie kryzysowym”.

Przyszłość pod znakiem zapytania

68 procent respondentów, czyli ponad dwie trzecie, obawia się konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą. Wojna w Europie „wskoczyła” na szczyt listy wszystkich lęków i niepokojów. Konsekwencją jest „szok”, ponieważ – jak wynika z analizy – pod znakiem zapytania stanęły wszystkie perspektywy na przyszłość młodych ludzi i zniszczyły ich dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa.

Obawy dotyczące zmian klimatycznych (55 proc.), inflacji (46 proc.), podziału społeczeństwa (40 proc.) oraz obciążeń związanych z pandemią mimo wszystko się jednak nie zmniejszyły. W porównaniu z poprzednim badaniem sprzed pół roku wartości te utrzymują się na wysokim poziomie.

– Młodych ludzi dotyka następowanie po sobie kryzysów, które głęboko wpływają na życie – powiedział badacz młodzieży Klaus Hurrelmann.

Jak dodał, po dwóch latach ograniczeń w życiu prywatnym i szkolno-zawodowym z powodu pandemii wielu młodych ludzi czuje napięcie psychicznie. Zagrożenie wojną w Europie wpływa na ich nastoje jako kolejne ciężkie emocjonalne obciążenie: „Wielu z nich bardzo martwi się o swoją przyszłość zawodową, finansową i ekonomiczną”.

Powściągliwa aprobata

Według badań ogólny nastrój wśród młodszego pokolenia jest jednak pozytywny. Większość ankietowanych przewiduje dla siebie dobrą przyszłość, pomimo wszystkich obciążeń.

Zadowolenie z własnego zdrowia psychicznego jest jednak stosunkowo niskie. Słychać też tony pesymistyczne, jeśli chodzi o sytuację materialną. Autorzy badania postrzegają te negatywne odchylenia jako „oznakę, że zasadniczo dobry nastrój zaczyna się kruszyć pod presją nakładających się na siebie sytuacji kryzysowych”.

Mimo dużego strachu przed wojną istnieje raczej powściągliwa aprobata dla środków politycznych, by objąć Rosję sankcjami oraz by wzmocnić obronność.

58 procent respondentów popiera kompleksowe sankcje wobec Rosji, a 43 procent jest za zwiększeniem wydatków wojskowych przez rząd niemiecki. 37 procent opowiada się za dostawami broni na Ukrainę.

W badaniu, przeprowadzanym co pół roku, wzięło udział 1021 osób w wieku od 14 do 29 lat, w dniach od 9 do 21 marca 2022.

