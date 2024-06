Niemcy. Młodym ludziom doskwiera samotność

Przez długi czas wydawało się, że samotność dotyczy przede wszystkim osób starszych. Jednak pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno także w tej sferze. Według najnowszego badania dla Fundacji Bertelsmanna poczucie samotności utrzymuje się wśród ludzi młodych w Niemczech. Badanie pokazało, że jedna na dziesięć osób w wieku od 16 do 30 lat (11 procent) czuje się bardzo samotna. Kolejne 35 procent przyznało, że odczuwa „umiarkowaną samotność”.

Według badania najbardziej samotni są młodzi ludzie w grupie wiekowej od 19 do 22 lat. Częściej samotność doskwiera młodym kobietom niż młodym mężczyznom, a także osobom rozwiedzionym, owdowiałym, bezrobotnym i o niskim poziomie wykształcenia. Bardziej samotni są młodzi mieszkańcy miast średniej wielkości oraz pochodzący ze środowisk migracyjnych. W badaniu Fundacji Bertelsmanna te szczególnie samotne grupy często zgłaszały szczególnie niski poziom zadowolenia z życia.

Ogólnie rzecz biorąc, młodzi ludzie w Niemczech są umiarkowanie zadowoleni ze swojego życia. W skali od zera (zupełnie niezadowolony) do dziesięciu (całkowicie zadowolony) średni poziom zadowolenia z życia wyniósł 6,75. W badaniu wzięło udział 2532 młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy byli ankietowani online od 13 do 29 marca.

Samotność groźna dla demokracji

Według ekspertów wskaźniki te są nadal znacznie wyższe niż przed okresem pandemii koronawirusa. „Wzrost samotności w tej grupie wiekowej wydaje się zatem trwały” – podsumowali badacze. Ich zdaniem nie można wyjaśnić tego wyłącznie ograniczeniami w kontaktach społecznych z czasów pandemii. Wpływ na zwiększone poczucie samotności mogą mieć zmiana warunków dorastania, form komunikacji i zachowania oraz „ogólny tryb kryzysowy”. Fakt, że ludzie zmieniają pracę i kończą związki częściej niż w przeszłości, również może odgrywać pewną rolę. Zdaniem ekspertów trzeba dokładniej zbadać przyczyny poczucia samotności wśród młodych.

Wyniki badania skomentowała niemiecka minister ds. rodziny Lisa Paus w rozmowie z telewizją ARD i gazetami grupy medialnej Funke. Jej zdaniem temat samotności jest często „wstydliwy”, a osoby dotknięte tym problemem niechętnie przyznają, że czują się samotne. Paus ostrzegła też, że w dłuższej perspektywie problem samotności może być groźny dla demokracji. „Każdy, kto traci zaufanie do społeczeństwa, traci również zaufanie do demokracji” – powiedziała. W konsekwencji nasila się niechęć do udziału w życiu politycznym, jak i do głosowania. Minister podkreśliła również, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) samotność jest tak samo szkodliwa „jak otyłość, palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza”. W poniedziałek (17.06.2024) Paus zainaugurowała tygodniowa kampanię na temat przeciwdziałania samotności.

AFP, ARD/ widz