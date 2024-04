Niemcy. Młode pokolenie pesymistyczne jak nigdy dotąd

Gdyby wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się w najbliższym czasie, to 22 proc. młodych ludzi w wieku od 14 do 29 lat głosowałoby na populistyczno-prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD) – wynika z zaprezentowanego we wtorek (23.04) badania pt. „Młodzież w Niemczech 2024”. Poparcie dla AfD w tej grupie wiekowej wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu minionych dwóch lat; jeszcze w 2022 r. wynosiło 9 procent., zaś w ubiegłym roku – 12 procent.

Według badania, które przeprowadzono w styczniu i lutym br. na reprezentatywnej próbie 2000 osób w wieku 14-29 lat, młodzi ludzie w Niemczech są także bardziej niezadowoleni niż w poprzednich latach, przede wszystkim jeżeli chodzi o sytuację społeczno-gospodarczą.

Skutki pandemii koronawirusa

Po trudnym okresie pandemii koronawirusa, na pierwszy plan wysuwają się obecnie obawy o przyszłość związane z sytuacją gospodarczą i polityczną, na przykład z powodu inflacji, wysokich czynszów, wojen w Ukrainie i Bliskim Wschodzie czy podziałów społecznych, piszą zajmujący się badaniem młodzieży naukowcy Simon Schnetzer i Klaus Hurrelmann oraz politolog Kilian Hampel, którzy są autorami badań. „To tak, jakby pandemia koronawirusa pozostawiła po sobie osłabienie zaufania ludzi do ich zdolności radzenia sobie z przyszłością, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymującej się głębokiej niepewności” – oceniają.

Wprawdzie nadal lekko przeważają pozytywne oceny, jeżeli chodzi o zadowolenie z własnej sytuacji finansowej, szans zawodowych, stanu zdrowia i akceptacji społecznej, jednak wszędzie widać tendencję spadkową. Już w 2022 i 2023 roku młode pokolenie było „raczej niezadowolone” z sytuacji gospodarczej i społecznej. W tym roku jednak bardzo pogorszyły się oceny sytuacji politycznej. Obawy związane ze zmianami klimatu są nieco mniejsze, rosną za to troski dotyczące inflacji, gospodarki i ubóstwa w starszym wieku.

„Wyraźne przesunięcie w prawo”

Pogorszenie nastrojów idzie w parze ze zwrotem młodych ludzi w stronę radykalnej prawicy. – Możemy mówić o wyraźnym przesunięciu w prawo wśród młodego pokolenia – powiedział Hurrelmann. – Podczas gdy partie koalicji SPD, Zielonych i FDP stale tracą poparcie, AfD ma szczególnie dużą popularność – dodał.

Według badania 18 proc. młodzieży i młodych dorosłych głosowałaby na Zielonych; w 2022 r. było to jeszcze 27 proc. Liberalna FDP spadła w sondażu z 19 proc. do 8 proc., a SPD – z 14 proc. do 12 proc.

Wzrosło z kolei poparcie młodych ludzi dla chadecji CDU/CSU – z 16 proc. w 2022 r. do 20 proc. Z kolei nowa partia Sojusz Sahry Wagenknecht ma 5 proc. Wzrósł także odsetek osób, które nie wie, na kogo chciałoby głosować w wyborach (z 19 proc. dwa lata temu do 25 proc. obecnie).

Według autorów badania na uwagę zasługuje to, że pomimo rosnącego poparcia dla AfD, większość młodych ludzi ma odmienne zdanie niż ta populistyczno-prawicowa partia w jednym z centralnych tematów: Unii Europejskiej. Tylko 13 proc. badanych zgodziło się z twierdzeniem, że „Niemcom wiodłoby się lepiej bez UE”, zaś 56 proc. zaprzeczyło tej opinii.

AfD punktuje na TikToku

W porównaniu z innym badaniem, Shell Jugendstudie z 2019 roku, bardzo zmniejszyła się gotowość młodego pokolenia do przyjęcia dużej liczby uchodźców. Wówczas za było 57 proc. badanych, zaś w tym roku – tylko 26 proc. Według autorów badań wyniki te powinny być sygnałem dla partii rządzących, by prowadząc politykę migracyjną odnosiły się także do obaw z tym związanych.

Innym sygnałem może być wynik badań dotyczący kanałów komunikacji młodego pokolenia. Ten, kto nie jest aktywny w mediach społecznościowych, nie jest zauważany przez młodych ludzi. AfD od dawna jest obecna na TikToku i ma wielu obserwujących. Dzięki temu w dużym stopniu dociera do młodzieży. Pozostałe partie powinny to nadrobić, zalecają autorzy.

Większość (57 procent) nastolatków i młodych dorosłych czerpie wiadomości o polityce z mediów społecznościowych. 92 procent regularnie korzysta z WhatsApp, Instagramu (80 procent) i YouTube (77 procent). TikTok zyskuje na znaczeniu: obecnie regularnie korzysta z niego 51 procent osób w wieku od 14 do 29 lat.

Niemiecki rząd powoli reaguje: minister zdrowia Karl Lauterbach uruchomił niedawno kanał na Tiktoku jako pierwszy niemiecki minister, podobnie postąpił kanclerz Olaf Scholz. A ostatnio pojawił się rządowy kanał na WhatsApp, który informuje o decyzjach i planach niemieckiej koalicji.

