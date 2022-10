Niemcy. Lekarze protestują przeciwko oszczędnościom

Setki lekarzy mających umowy z kasami chorych protestowały w środę (05.10.2022) w kilku niemieckich krajach związkowych przeciwko planom oszczędnościowym federalnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha z SPD. Liczne gabinety zostały z tego powodu zamknięte lub ograniczyły swoją działalność.

„Czekając na lekarza”

Niemiecki Związek Lekarzy Specjalistów wezwał do ogólnokrajowych protestów pod hasłem „Waiting for the doctor to come” („Czekając na lekarza”).

Lekarze sprzeciwiają się temu, że ich honoraria za nowych pacjentów mają być ponownie wypłacane z potrąceniem około 20 procent. – Wraz z wejściem w życie ustawy o usługach i opiece nad pacjentami w 2019 roku, praktyki lekarskie rozszerzyły godziny i zakres przyjęć oraz zainwestowały w dodatkowe usługi – powiedział Andreas Bollkaemper, radiolog z Hamburga i szef tamtejszej akcji protestacyjnej.

W zamian za to honoraria za usługi świadczone przez lekarzy nowym pacjentom były wypłacane bez żadnych potrąceń. Jeśli ta regulacja zostanie teraz zniesiona, nieuchronnie doprowadzi to do gorszej oferty dla pacjentów. Tylko w Hamburgu, jak podaje Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, w akcji protestacyjnej uczestniczyło ponad 1200 lekarzy i pracowników ich gabinetów.

Oszczędności ze szkodą dla pacjentów

Lekarze i psychoterapeuci prowadzący prywatną praktykę protestowali także w Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii. Stowarzyszenie Lekarzy z Północnych Niemiec twierdzi, że w protestach uczestniczyły setki gabinetów w Szlezwiku-Holsztynie, a Stowarzyszenie Lekarzy Dolnej Saksonii ogłosiło swoją solidarność z protestującymi.

– W Badenii-Wirtembergii lekarze z 300 praktyk opowiedzieli się przeciwko planowanej zmianie, powiedział Norbert Smetak, wiceprzewodniczący regionalny Związku Lekarzy Medi. Jak dodał, pacjenci będą otrzymywać termin wizyty wolniej i będą musieli dłużej na nią czekać.

Za nowych pacjentów uważa się w Niemczech osoby, które nie odwiedzały gabinetu lekarskiego przez ponad dwa lata. Jeśli są kierowane do specjalisty, również tam są nowymi pacjentami. Powodem zmian w ustawie o usługach i opiece nad pacjentami jest to, że niemieckie ustawowe kasy chorych przewidują na 2023 rok deficyt w wysokości 17 mld euro.

Zniesienie dotychczasowych uregulowań dotyczących opłat za nowych pacjentów w gabinetach lekarskich jest częścią planowanego pakietu finansowego, który ma zrekompensować tę miliardową lukę. Ponadto planowane jest dodatkowe dofinansowanie z kasy państwowej w wysokości 2 mld euro, zmniejszenie rezerw finansowych w kasach chorych oraz wkład ze strony przemysłu farmaceutycznego.

