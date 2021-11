Niemcy: Lekarze ostrzegają przed segregacją pacjentów

Ze względu na szybki wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, wiele klinik w Niemczech pracuje obecnie na granicy wydolności. Brakuje w nich zwłaszcza personelu pielęgnacyjnego do opieki nad chorymi na COVID-19. Wynika to z aktualnego rejestru osób wymagających intensywnej terapii, prowadzonego wspólnie przez Niemieckie Stowarzyszenie Interdyscyplinarne Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI) i Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W ponad 1200 niemieckich klinik i szpitali na OIOM-ach jest w tej chwili wprawdzie ogółem 19 373 łóżek, ale tylko 7 145 z nich jest przystosowanych w pełni do potrzeb osób wymagających intensywnego leczenia, z podłączeniem do respiratora włącznie. Obecnie spośród 3 845 pacjentów chorych na COVID-19, do respiratorów podłączonych jest 1968 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin w całym kraju przyjęto na oddziały intensywnej opieki medycznej 292 nowe osoby. W rezultacie w Niemczech pozostaje jeszcze tylko tysiąc 757 łóżek pozwalających na podłączenie nowych chorych do respiratora. Nie ma ich zatem za dużo, a poza tym są one rozsiane po całym kraju.

Wyjątkowo napięta sytuacja

Najgorsze w tej chwili jest to, że najmniej takich łóżek jest akurat w tych regionach Niemiec, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem jest najwyższa, a więc w Bawarii, Turyngii oraz w Saksonii. Z informacji udzielonych przez prezesa Krajowej Izby Lekarskiej w Saksonii, Erika Bodendiecka, wynika, że już w najbliższych dniach na oddziałach intensywnej opieki medycznej w tym landzie sytuacja może stać się dramatyczna. W wywiadzie dla rozgłośni Deutschlandfunk Bodendieck powiedział, że w niektórych regionach Saksonii o jedno łóżko na OIOMie będzie rywalizować ze sobą dwóch pacjentów.

W tym kraju związkowym grozi zatem pojawienie się triażu. To pojęcie stosowane w medycynie ratunkowej oznacza sytuację, w której służby zmuszone są zastosować segregację rannych w masowym wypadku w zależności od stopnia ich obrażeń i ustalić kolejność w przyjściu im z pomocą. W tym przypadku triaż oznacza, że kto z zarażonych koronawirusem ma lepsze szanse na skuteczne leczenie, ten będzie potraktowany w sposób uprzywilejowany. W praktyce należy to rozumieć tak, że osoby niezaszczepione na koronawirusa będą miały mniejsze szanse na przeżycie.

Najmniej łóżek jest akurat tam, gdzie liczba nowych zakażeń jest najwyższa

Niemieccy lekarze znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Stale przybywa im pacjentów i na bieżąco muszą podejmować decyzje, którzy z nich powinni jako pierwsi trafić na oddział intensywnej opieki medycznej z uwagi na stopień ich choroby, a którzy muszą poczekać na podłączenie do respiratora. Do tej pory nie byli zmuszeni do stosowania triażu, ale to się może wkrótce zmienić.

Zasadniczo każdy chory w Niemczech ma te same prawa i jest traktowany jednakowo. Kto jest chory i wymaga opieki medycznej, ten trafia do szpitala. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak klęski żywiołowe, czy, jak w tej chwili, w pandemii, szpitale mogą jednak być przeciążone i wtedy lekarze muszą zastanowić się, kto ma największe szanse na wyleczenie, aby w ten sposób uratować jak najwięcej ludzi.

Czy już mamy do czynienia z „miękkim triażem”?

Lekarze skarżą się, że ponieważ coraz więcej chorych na COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki medycznej stanowią osoby niezaszczepione na koronawirusa, inni pacjenci będący w potrzebie w regionach o najwyższym w tej chwili wskaźniku zachorowalności nie mogą liczyć na właściwą pomoc i opiekę.

– Już dziś mamy do czynienia z miękkim triażem, który w praktyce polega na tym, że pacjent po zawale wożony jest karetką od szpitala do szpitala, ponieważ brakuje im wolnych łóżek na OIOM-ach – mówi Michael Hallek, ordynator pierwszego oddziału medycyny wewnętrznej w Klinice Uniwersyteckiej w Kolonii. – To prowadzi do pogorszenia się poziomu opieki medycznej. Taka sytuacja wystąpiła już na południu i wschodzie Niemiec – dodaje.

O „utajonym triażu” mówi także dyrektor Kliniki Uniwersyteckiej w Hamburgu-Eppendorf Stefan Kluge. Ma na myśli sytuację, w której szpital z braku wolnych miejsc nie może przyjąć pacjenta po udarze mózgu albo chorego na białaczkę. – To już się dzieje – wyjaśnia ten specjalista od medycyny ratunkowej.

– Niezwykle trudno jest nam podjąć decyzję, jaką operację możemy przełożyć na później, a jaką nie. Przy czym nie chodzi tu o operację biodra, tylko o pilną operację na naczyniach krwionośnych, które w każdej chwili mogą pęknąć – dodaje.

Kto decyduje o udzieleniu pomocy?

W Niemczech nie ma ustawy o triażu, która jednoznacznie ustala, w jaki sposób lekarze w sytuacji nadzwyczajnej mają decydować o życiu lub śmierci pacjenta. W marcu 2020 roku siedem stowarzyszeń medycznych w Niemczech wypracowało zalecenia na temat triażu w pandemii koronawirusa, które powinny ułatwić lekarzom podejmowanie takich decyzji w oparciu o możliwe jednolite standardy etyczne.

W ustaleniach tych mówi się, że „przyjęta tu kolejność w udzielaniu pomocy nie ma na celu oceny wartości pacjentów ani jakiejkolwiek oceny ludzkiego życia, tylko chodzi w niej wyłącznie o to, żeby w warunkach niedostatecznej ilości środków umożliwić jak największej liczbie pacjentów dostęp do opieki medycznej w sytuacji kryzysowej”.

OIOM w Dreźnie

Decyduje wyższa szansa na przeżycie

W skrajnej sytuacji lekarze podejmują takie decyzje w oparciu o kryterium większych szans na przeżycie danego pacjenta. Decydującymi czynnikami są tu: ogólny stan zdrowia, stopień zaawansowania choroby, saturacja krwi i przebyte wcześniej choroby, takie jak, przykładowo, zaawansowana choroba nerek czy choroba nowotworowa.

Ciężkie stadium raka lub poważne uszkodzenia wątroby mogą zatem doprowadzić do zaklasyfikowania kogoś do leczenia w dalszej kolejności. W Niemczech nie wolno natomiast posługiwać się tu kryterium wieku, płci, narodowości, statusu społecznego, rodzaju ubezpieczenia chorobowego, niesprawności fizycznej czy mało w tym przypadku ważnych chorób, takich jak, przykładowo, demencja.

Najtrudniejszą dla każdego lekarza decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu komuś pomocy podejmuje się zawsze zespołowo. Jeśli jest to możliwe, w skład takiego zespołu powinno wchodzić dwóch doświadczonych lekarzy wyspecjalizowanych w medycynie ratunkowej oraz inni specjaliści, którzy wspólnie decydują o tym, jaką pomoc otrzymają dani pacjenci i w jakiej kolejności.

Chorzy na COVID-19 nie są uprzywilejowani

Dla ustalenia kolejności w otrzymaniu pomocy medycznej decydujące jest to, że wszyscy pacjenci wymagający intensywnej opieki w klinice są traktowani jednakowo, niezależnie od tego, w jakim jej oddziale się im jej udzieli. Dotyczy to również rodzaju ich choroby.

Chorzy na COVID-19 nie mogą być traktowani priorytetowo w stosunku do, przykładowo, chorych na raka czy osób będących po zawale serca.

Decyzję o tym, czy pacjenci zaszczepieni na koronawirusa powinni mieć pierwszeństwo przed niezaszczepionymi także podejmuje się wyłącznie w oparciu o podane wyżej kryteria kliniczne, które określają ich szanse na wyleczenie. Jak jednak powiedział prezes Krajowej Izby Lekarskiej w Saksonii Erik Bodendieck, trzeba sobie stale zdawać sprawę z tego, że w pandemii koronawirusa „pacjenci niezaszczepieni mają mniejsze szanse na przeżycie choroby COVID-19 niż osoby zaszczepione”.

