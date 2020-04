Niemcy: Kwarantanna po powrocie z zagranicy; bez kontroli na granicy z Polską

W związku z pandemią koronawirusa rząd w Berlinie chce wprowadzić obowiązek dwutygodniowej domowej kwarantanny dla wszystkich mieszkańców Niemiec, którzy wracają z zagranicy. Wbrew wcześniejszym informacjom, na razie Niemcy nie rozszerzają jednak kontroli granicznych na granice z Polską – potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z uzgodnionym w poniedziałek (06.04.2020) zaleceniem dla niemieckich krajów związkowych, kwarantanna po powrocie z zagranicy ma obowiązywać od piątku 10 kwietnia i dotyczyć wszystkich, powracających po kilkudniowym pobycie zagranicą obywateli Niemiec, obywateli krajów UE i innych cudzoziemców, którzy stale i od dłuższego czasu mieszkają w RFN.

Kwarantanna z wyjątkami

Obowiązek kwarantanny nie obejmie pracowników przygranicznych, osób podróżujących w celach biznesowych, a także określonych grup zawodowych, w tym kierowców ciężarówek oraz personelu medycznego – podała agencja DPA.

Obywatele innych państw nadal będą mogli przejeżdżać przez Niemcy tranzytem w celu powrotu do swoich krajów ojczystych.

Z kolei pracownicy sezonowi przyjeżdżający do Niemiec powinni móc udowodnić, że mają możliwość odbycia kwarantanny albo, że zapewniono im odpowiednie warunki higieniczne w miejscu pobytu i środki ostrożności, służące ograniczeniu kontaktów.

Od 16 marca Niemcy przywróciły tymczasowe kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią. Przepuszczane są tylko osoby, które maja ważny powód, by wjechać na teren Niemiec, jak np. stałe miejsce zamieszkania bądź tranzyt do kraju ojczystego. Według MSW do 5 kwietnia odmówiono wjazdu do RFN około 70 tysiącom osób, które zamierzały przekroczyć te granice.

Wzmożone patrole na granicy z Polską

Przed weekendem media informowały nieoficjalnie, że minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zaproponował rozszerzenie kontroli także na granice z Polską, Czechami, Belgią i Holandią oraz na lotniskach, aby ukrócić możliwość omijania restrykcji. Codziennie do Niemiec przybywa 20 tys. osób z zagranicy, które – zdaniem berlińskiego MSW – mogą być potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Propozycja Seehofera nie znalazła jednak większości na kryzysowym posiedzeniu niemieckiego rządu – podał dziennik „Bild”.

Jak jednak egzekwowany będzie obowiązek kwarantanny w przypadku osób, które wjadą do Niemiec z krajów, z którymi granice pozostają otwarte? Z Informacji MSW wynika, że w całą operację zaangażowana zostanie policja federalna, która nasili patrole w regionie przygranicznym. Szczegóły tych działań mają jeszcze zostać dopracowane do 10 kwietnia.

Za wcześnie na „strategię wyjścia”

W poniedziałek kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział, że zaraz po Wielkanocy, od 14 kwietnia kraj ten rozpocznie łagodzenie obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Niemieckie władze wzbraniają się przed takimi deklaracjami. – Rząd nie może wyznaczyć żadnego terminu, od którego środki ostrożności będą łagodzone – powiedział rzecznik rządu w Berlinie Steffen Seibert. Zapewnił jednocześnie, że kanclerz Angela Merkel i wszyscy ministrowie „codziennie zastanawiają się nad tym, jak pogodzić oba wyzwania: chronić zdrowie wszystkich obywateli, jak również zainicjować proces powrotu krok po kroku do normalnego życia publicznego”.

Według podanych w poniedziałek danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa liczba osób zarażonych koronawirusem w Niemczech przekroczyła 100 tysięcy. Liczbę osób, które zmarły z powodu chorób wywołanych przez wirusa, uniwersytet szacuje na 1576. Do tej pory wyzdrowiało 29 tys. osób.