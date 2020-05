Niemcy: Kontrole graniczne złagodzone z okazji Dnia Matki

Dziś w Niemczech obchodzony jest Dzień Matki. Obostrzenia obowiązujące w ruchu granicznym podczas wjazdu na terytorium Niemiec zostały poluzowane na jeden dzień. To już coś.

Odwiedziny u własnej, mieszkającej w Niemczech matki są właśnie w tę niedzielę (10.05.) uznawane za "wystarczający powód" przekroczenia granicy - poinformowała policja federalna. Zgodę na to wydał minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU).

Maseczka ochronna w prezencie

Przede wszystkim podczas kontroli granicznej w chwili wjazdu na teren RFN przedstawione dane muszą być "wiarygodne i możliwe do sprawdzenia" - wyjaśnił rzecznik policji. Funkcjonariusze straży granicznej zostali o tym poinformowani i na miejscu będą wydawać "jako prezent dla matek, których dotyczy sprawa, maseczki chroniące nos i usta".

Powrót musi nastąpić tego samego dnia.

Ponadto, matki mieszkające za granicą, ale nie mające niemieckiego obywatelstwa, a chcące odwiedzić dzieci na terenie Niemiec, także mają dziś do tego prawo w drodze wyjątku.

Jakie czasy, takie prezenty. Maseczki na Dzień Matki?

W piątek koniec obostrzeń?

Warunkiem wjazdu do Niemiec od tygodni jest "istotny powód". Dotyczy to na przykład pracowników transgranicznych. Przede wszystkim politycy z regionów przygranicznych od kilku dni domagają się zniesienia tych ograniczeń. W czwartek (07.05.) 12 chadeckich posłów do Bundestagu i Parlamentu Europejskiego wezwało niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU), aby natychmiast wstrzymać na granicach Niemiec kontrole zarządzone w związku z pandemią koronawirusa.

Obostrzenia - według stanu na dziś - mają potrwać przynajmniej do przyszłego piątku.

Kontrole zostały zarządzone w RFN w połowie marca i niedawno jeszcze przedłużone, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Osoby, które nie mają niemieckiego obywatelstwa, ani nie mieszkają w Niemczech na stałe, mogą przyjeżdżać do Niemiec tylko z istotnego powodu. Wjazd dozwolony jest np. obywatelom Unii Europejskiej, którzy przez Niemcy przejeżdżają tranzytem do swojego kraju ojczystego lub transportują towary. Wjazdy ograniczone są poza tym do określonych przejść granicznych. Od 10 kwietnia prawie wszystkie osoby powracające do Niemiec po kilkudniowym pobycie za granicą muszą odbyć dwutygodniową domową kwarantannę.

Od połowy marca wjazdu do Niemiec odmówiono już ponad 100 tysięcy razy.

DW, DPA, BMI/jak