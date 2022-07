Niemcy. Koniec terminu przedstawiania świadectw szczepień

Do dziś (31.07.2022) należy złożyć świadectwa szczepień dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami: dzieci mogą zostać wykluczone z uczęszczania do przedszkoli, a na ich rodziców może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2500 euro.

Koniec drugiego etapu

Aby chronić się przed odrą zakaźną, wchodzi w życie drugi etap wprowadzonych dwa lata temu obowiązkowych szczepień dla szkół i żłobków. W dzisiejszą niedzielę mija termin, w którym dzieci i pracownicy tych placówek, zatrudnieni w nich 1 marca 2020 roku, muszą przedstawić dowód szczepienia. Pierwotnie termin ten miał upłynąć 31 lipca ubiegłego roku. Potem jednak dwukrotnie go przedłużano, ponieważ pandemia koronawirusa skomplikowała wdrożenie obowiązujących procedur.

Obowiązek szczepienia przeciwko odrze dotyczy placówek publicznych, w których gromadzi się wiele osób. Od 1 marca 2020 r. w żłobkach lub szkołach dla dzieci powyżej 1 roku życia przed przyjęciem wymagany jest dowód szczepienia w postaci: karty szczepień, żółtej książeczki badań lub zaświadczenia lekarskiego, jeśli dziecko już chorowało na odrę.

Wykluczenie lub kara finansowa

Do tej niedzieli musi być również przedstawiony dowód dla dzieci i pracowników, którzy już byli w placówkach 1 marca 2020 roku. Jeśli tak się nie stanie, kierownictwo musi powiadomić wydział zdrowia, który każdorazowo decyduje o zakazie podjęcia pracy lub o zakazie wstępu do placówki. Nieszczepione dzieci można wykluczyć z opieki przedszkolnej, jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. W szkołach nie jest to możliwe ze względu na obowiązek szkolny. W skrajnych przypadkach mogą zostać nałożone grzywny w wysokości do 2500 euro.

W związku z letnią falą zakażeń koronawirusem władze powiatowe w Niemczech ostrzegały przed dodatkowym obciążeniem wielu urzędów zdrowia wskutek obowiązkowych szczepień przeciwko odrze. Urzędy te są nie tylko silnie zaangażowane w walkę z pandemią, ale także w akcję szczepień – wyjaśnił Związek Powiatów Niemieckich. Mając to na uwadze zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o kolejne przesunięcie terminu weryfikacji szczepień przeciwko odrze do 31 stycznia 2023 roku.

