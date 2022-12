Niemcy. Komentarze po śmierci Benedykta XVI

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złożył hołd zmarłemu papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI. – Jego wiara, intelekt, mądrość i ludzka skromność zawsze robiły na mnie głębokie wrażenie – powiedział dziś (31.12.2022) w Berlinie.

– Poza swoją misją dla Kościoła światowego, papież ten miał dla nas, Niemców, szczególne znaczenie jako rodak.

Prezydent: „Spoczywała na nim szczególna odpowiedzialność”

Prezydent Niemiec zaznaczył: „Wybór papieża z ojczyzny reformacji oraz intelektualisty, który uczynił dialog między wiarą a rozumem swoim życiowym zadaniem, był ważnym znakiem dla wielu ludzi na całym świecie. Na jego sercu szczególnie leżały jedność chrześcijaństwa i dialog pomiędzy religiami, a także współistnienie religii i społeczeństwa”.

Frank-Walter Steinmeier odniósł się także do kwestii nadużyć w Kościele katolickim w odniesieniu do roli zmarłego papieża. – Najpóźniej jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary został on skonfrontowany z przygnębiającym problemem nadużyć seksualnych na całym świecie i ich systematycznego tuszowania – stwierdził niemiecki prezydent.

– Na tym polu spoczywała na nim szczególna odpowiedzialność. Benedykt XVI wiedział o wielkim cierpieniu ofiar i zdawał sobie sprawę z ogromnego uszczerbku dla wiarygodności Kościoła.

Nawiązując do rezygnacji byłego papieża z urzędu, prezydent Niemiec wyjaśnił, że Benedykt XVI podjął tę decyzję w chwili, w której był pewien, że nie będzie już w stanie go sprawować z należytą siłą. – To była niespodziewana cezura w historii Kościoła – podkreślił Frank-Walter Steinmeier.

Kanclerz: „Był szczególnym przywódcą Kościoła”

Kanclerz Olaf Scholz podkreślił znaczenie Benedykta XVI dla Niemiec. „Jako ‘niemiecki’ papież był szczególnym przywódcą Kościoła dla wielu ludzi, nie tylko w tym kraju” – napisał dziś na Twitterze, dodając: „Świat traci wybitną postać Kościoła katolickiego, zadziorną osobowość i mądrego teologa”.

Kilka dni temu jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. W środę papież Franciszek poprosił o modlitwę za swojego „bardzo chorego” poprzednika. „Moje myśli są z papieżem Franciszkiem” – napisał dziś na Twitterze kanclerz Olaf Scholz.

Biskup Baetzing: „Dawał Kościołowi nadzieję i kierunek”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Baetzing, złożył hołd zmarłemu papieżowi Benedyktowi XVI jako „imponującemu teologowi i doświadczonemu duszpasterzowi”.

– Jako Kościół niemiecki myślimy z wdzięcznością o papieżu Benedykcie XVI: urodził się w naszym kraju, tu był jego dom, tu pomagał kształtować życie kościelne jako nauczyciel teologii i biskup – oświadczył dziś w Bonn biskup Baetzing.

– Zmarły papież był osobowością, która nawet w trudnych czasach dawała Kościołowi nadzieję i kierunek. Papież Benedykt XVI sprawił, że głos Ewangelii był słyszalny, niezależnie od tego, czy był wygodny czy niewygodny. Wyróżniał się myśleniem teologicznym, siłą politycznego osądu i osobistym stosunkiem do wielu ludzi.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec nawiązał także do skandalu z molestowaniem seksualnym w archidiecezji Monachium i Fryzyngi, gdzie Benedykt XVI działał jako arcybiskup Joseph Ratzinger przed przejściem do Watykanu. Benedykt uczestniczył w procesie wyjaśnienia tego skandalu, pisząc list w sprawie raportu na jego temat monachijskiej kancelarii adwokackiej.

– Prosił w nim o przebaczenie tych, których to dotyczy, a mimo to część pytań pozostała bez odpowiedzi – dodał biskup Georg Baetzing.

Ewangelicy: „Wielki wkład w ekumenizm”

Przewodnicząca Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Annette Kurschus podkreśliła wkład zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI w dialog między Kościołami: „Joseph Ratzinger wniósł wkład teologiczny z wielką przenikliwością i intelektualną zwięzłością, który wywarł wpływ poza Kościołem katolickim”.

– Fakt, że w 2013 roku zrezygnował z urzędu z powodów zdrowotnych, czyni go głęboko ludzkim – głosi oświadczenie EKD.

Annette Kurschus podkreśliła, że Benedykt XVI ponadto wskazał kierunek wielu ludziom: „Jako kardynał, a później jako papież Benedykt XVI podkreślił, co ich łączy w kwestiach ekumenizmu”. Jak dodała, „był głęboko przekonany, że dialog między wyznaniami jest możliwy tylko na podstawie wyraźnego własnego przekonania”. Kościół protestancki i papież byli w tej kwestii zgodni.

W imieniu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) biskup Ralf Meister oddał zmarłemu hołd jako „głębokiemu myślicielowi i teologowi”: „Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary i strażnik nauki Kościoła rzymsko-katolickiego nie był łatwym partnerem w dialogu. Jego opinie stanowiły wyzwanie dla Kościoła ewangelickiego. Kościół luterański widział w nim biegłego znawcę Marcin Lutra i zarazem jego opozycjonistę, który w szczególności podważał stanowisko Reformacji w sprawie miłosiernego Boga”.

Pochodzący z Bawarii Benedykt XVI zmarł w dzisiejszą sobotę o godzinie 9:34 w rezydencji w dawnym klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. W lutym 2013 roku niespodziewanie ustąpił z urzędu papieża z powodów zdrowotnych. Swoją rezygnacją przeszedł do historii Kościoła; Benedykt XVI był pierwszym od 1415 roku papieżem, który zrzekł się urzędu głowy Kościoła katolickiego.

(AFP, KNA, DPA/jak)

