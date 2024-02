Niemcy. Kolejny strajk na lotniskach

Podróżujących czekają w Niemczech kolejne utrudnienia. Związek zawodowy Verdi wezwał personel naziemny Lufthansy do całodniowego strajku ostrzegawczego. Akcja protestacyjna rozpocznie się w środę 7 lutego o czwartej nad ranem i potrwa do czwartku rano. Strajk obejmie porty lotnicze we Frankfurcie nad Menem, w Monachium, Hamburgu, Berlinie oraz Duesseldorfie i dotyczyć będzie nawet 90 proc. lotów realizowanych przez Lufthansę i jej firmy córki.

Według Verdi nie doszłoby do strajku, gdyby Lufthansa przyznała personelowi naziemnemu takie same podwyżki, jak innym grupom pracowników. – Przy stole negocjacyjnym nie było woli, by to zrobić – powiedział mediator Verdi Marvin Reschinsky. – Dlatego mamy nadzieję, że pasażerowie to zrozumieją. Zarówno oni, jak i pracownicy, chcą rozwiązania problemów kadrowych i lepszej obsługi – dodał.

Spór o płace

Tłem akcji strajkowej są trwające w koncernie Lufthansa negocjacje płacowe dla około 25 tys. pracowników naziemnych. Według Verdi oferta złożona przez Lufthansę jest nieadekwatna.

Związkowcy krytykują w szczególności brak podwyżki płac przez pierwszych osiem miesięcy, 36-miesięczny okres obowiązywania umów zbiorowych i nieuwzględnienie wszystkich żądań pracowników. Jak podaje Verdi, oferta Lufthansy przewiduje m.in. średni wzrost wynagrodzeń w pierwszym roku o niecałe dwa procent.

Co najmniej 500 euro

Związek domaga się podwyżki dla personelu naziemnego Lufthansy o 12,5 proc. Przy obowiązującej przez rok umowie zbiorowej odpowiadałoby to podwyżce o co najmniej 500 euro miesięcznie. Ponadto w całym koncernie pracownicy mają otrzymać premię z tytułu inflacji w wysokości 3000 euro.

Kolejne negocjacje między Verdi a kierownictwem koncernu odbędą się 12 lutego br. we Frankfurcie nad Menem.

(DPA/dom)

