​​​​​​​Niemcy: kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa

Najnowsza dostawa dla Ukrainy obejmuje dwa systemy obrony powietrznej Skynex z amunicją, dziesięć gąsienicowych bojowych wozów piechoty Marder i 7500 sztuk 155-milimetrowej amunicji artyleryjskiej, jak ogłosił niemiecki rząd w zaktualizowanym przeglądzie na swojej stronie internetowej.

Ukraińska ambasada w Niemczech podziękowała dziś (30.04.2024) Niemcom w serwisie internetowym X za dostawę broni, dzięki której Berlin „po raz kolejny potwierdził swoją wiodącą rolę”.

Ambasador Ołeksij Makiejew napisał na X: „To niemiecka bitwa połączonych broni, która ratuje ukraińskie życie!”

Według strony internetowej, dostarczono również pociski do systemu obrony powietrznej Iris-T SLM, most czołgowy typu Biber oraz amunicję do różnych systemów uzbrojenia.

Rosja od miesięcy nieustannie atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę. Dlatego też Kijów wielokrotnie prosił swoich sojuszników o dostarczenie dodatkowych systemów obrony powietrznej. Wielomiesięczne opóźnienie pakietu pomocowego z USA doprowadziło do niedoboru amunicji dla ukraińskich sił zbrojnych, które walczą z potężną rosyjską ofensywą na wschodzie kraju.

Według informacji rządowych, Niemcy do tej pory dostarczyły Ukrainie dwa rakietowe systemy ziemia-powietrze Patriot, a także inne systemy obrony powietrznej Iris-T SLM i Skynex.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!