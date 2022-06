Niemcy. Kolejne haubicoarmaty dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz obiecał Ukrainie dalsze dostawy broni. Oprócz pomocy humanitarnej i finansowej „udostępniona zostanie również broń, której Ukraina pilnie potrzebuje” – powiedział w środę (29.6.2022) podczas szczytu NATO w Madrycie. – Nasze przesłanie brzmi: będziemy to kontynuować tak długo i tak intensywnie, jak to konieczne, aby Ukraina mogła się bronić – powiedział kanclerz Niemiec.

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht oświadczyła we wtorek, że Niemcy dostarczą Ukrainie trzy dodatkowe haubicoarmaty PzH 2000. Do Ukrainy dotarło już siedem takich ciężkich dział artyleryjskich o zasięgu do 40 km. Kolejne trzy haubicoarmaty obiecała także Holandia. W sumie Ukraina ma otrzymać od Niemiec i Holandii 18 takich systemów.

Kanclerz Niemiec z zadowoleniem przyjął również porozumienie o przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO. To coś, „co jest dla nas bardzo, bardzo ważne” – powiedział Scholz. – Oba kraje bardzo dobrze pasują do naszego sojuszu.

We wtorek wieczorem Turcja zrezygnowała z blokady w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego i podpisała z tymi krajami stosowne memorandum.

