Niemcy. Kościoły chcą złagodzenia przepisów ws. nabożeństw

Od połowy marca 2020 ze względów epidemiologicznych w Niemczech obowiązuje zakaz zgromadzeń także w kościołach, synagogach i meczetach. Większe zmiany na tym polu spodziewane są dopiero na początku maja.

Do tego czasu władze kościelne chcą wypracować własne regulacje w zakresie higieny, które miałyby obowiązywać we wszystkich parafiach i zborach. Te wewnętrzne przepisy mają stać się punktem wyjścia do dalszych decyzji – poinformował rzecznik niemieckiego MSW po spotkaniu przedstawicieli władz państwowych szczebla federalnego i landowego oraz reprezentantów największych Kościołów i związków wyznaniowych. Propozycje władz kościelnych i związków wyznaniowych mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu. „Celem powinno być ponowne dopuszczenie do zgromadzeń religijnych w zgodzie z przepisami epidemiologicznymi zaraz po 30 kwietnia 2020 roku“ – oświadczył przewodniczący Episkopatu Niemiec, abp Georg Bätzing. Decyzje w tej sprawie podejmować będą rządy krajów związkowych.

Pierwszy land łagodzi obostrzenia

Jako pierwszy kraj związkowy już teraz Saksonia zezwoliła na odprawianie nabożeństw dla maksymalnie 15 wiernych. Regulacja ta ma obowiązywać od poniedziałku, 20 kwietnia 2020. – Dla ludzi wierzących jest ważne, by umożliwić im ponownie życie religijne – uzasadniał swoją decyzje premier Saksonii, Michael Kretschmer (CDU). Katolicki biskup drezdeńsko–miśnieński Heinrich Timmerevers z zadowoleniem przyjął tę decyzję. Jak zaznaczył, te "ostrożne ułatwienia są sygnałem, że sytuacja ludzi wierzących poprawia się".

W ostatnich dniach biskupi i prasa krytykowali władze państwowe za to, że już od 20 kwietnia zdecydowały się na otwarcie większości sklepów, ale nie kościołów.

(KNA,DPA/du)