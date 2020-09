Niemcy: Kościół katolicki krytykowany za opieszałość w zwalczaniu nadużyć

Ceniony instytut badania opinii publicznej INSA-Consulere z Erfurtu przeprowadził, na zlecenie katolickiego tygodnika "Die Tagespost", reprezentatywną ankietę poświęconą stosunkowi niemieckiego Kościoła katolickiego do przypadków molestowania seksualnego. Jej wyniki, opublikowane dziś (03.09.2020) przez to czasopismo, dają do myślenia.

Prawie co drugi ankietowany wyraził opinię, że niemiecki Kościół katolicki nie dość energicznie występuje przeciwko takim nadużyciom. Przeciwnego zdania było 29 procent uczestników ankiety. Na zawarte w niej twierdzenie: "Jestem zdania, że Kościół katolicki w Niemczech energicznie występuje przeciwko przypadkom molestowania we własnych szeregach", 16 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wie, jak ma się do niego ustosunkować.

Münster / maj 2019: Akcja protestacyjna kobiet przeciwko tuszowaniu nadużyć w Kościele

Opinie zależą od wyznania...

Co ciekawe, podobne opinie wyrazili uczestnicy ankiety deklarujący, że są wyznania rzymskokatolickiego. 47 proc. z nich uważa, że niemiecki Kościół katolicki nie wystarczająco dobrze sobie radzi ze zwalczaniem molestowania seksualnego przez księży, a 32 proc. było przeciwnego zdania.

Bardziej krytyczną postawę wobec Kościoła zajęli ankietowani podający, że są bezwyznaniowi. Ponad połowa (55 proc.) wyraziła swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki niemiecki Kościół katolicki postępuje wobec przypadków molestowania seksualnego. Nieco inny obraz sytuacji kształtuje się w oparciu o wypowiedzi respondentów deklarujących swoją przynależność do któregoś z Kościołów niezależnych. Większość z nich (35 proc.) wyraziła przekonanie, że Kościół należycie reaguje na takie przypadki, a nieznaczna mniejszość (32 proc.) była odmiennego zdania.

...i od wieku ankietowanych

W ankiecie uczestniczyło 2 068 osób. Oceniając jej wyniki pod kątem wieku respondentów okazuje się, że im byli starsi, tym częściej wyrażali opinię, że Kościół katolicki w Niemczech wystarczająco energicznie występuje w przypadku molestowania przez duchownych. W grupie osób w wieku od 18 do 29 lat taką opinię wyraziło tylko 18 proc. ankietowanych, podczas gdy wśród osób, które przekroczyły 60 rok życia takiego zdania było 37 proc. respondentów. Mimo to w każdym przedziale wieku przeważała opinia, że Kościół nie dość energicznie występuje przeciwko molestowaniu seksualnemu we własnych szeregach, o czym poinformował dziś tygodnik "Die Tagespost".

(KNA/jak)

