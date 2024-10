Niemcy. Kaucja na butelki z winem

Butelki zwrotne po winie to jak dotąd absolutna rzadkość. Tymczasem ze sprzedażą wina w takich butelkach wystartowała sieć sklepów Edeka na południowym zachodzie Niemiec. Dostawcą wina w butelkach wielorazowego użytku jest spółdzielnia „Wein-Mehrweg”. Zrzesza ona 13 producentów. W ofercie mają 37 różnych odmian wina – w tym czerwone, różowe i białe. Jak poinformowała spółdzielnia winiarska, w przyszłości klienci będą musieli przy kasie płacić za butelkę po 25 centów kaucji. – Butelka zwrotna o pojemności 0,75 litra może być napełniana do 50 razy – zapowiedział szef spółdzielni Werner Bender. Pozwala to zaoszczędzić surowiec i energię oraz uniknąć marnotrawstwa.

Początek trendu?

Butelki zwrotne o pojemności 0,75 litra są już w obiegu w sklepach z napojami w dużej części południowych Niemiec, a także w ogólnokrajowym handlu produktami ekologicznymi.

Spółdzielnia „Wein-Mehrweg” stawia na standardowe butelki zwrotne. Sieć Edeka Südwest jest jak dotąd jedynym głównym oferentem butelek zwrotnych o pojemności 0,75 litra w sektorze spożywczym . Najprawdopodobniej za przykładem Edeki podąży wkrótce co najmniej jedna wielka sieć supermarketów.

(DPA/jar)

