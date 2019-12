Niemcy już nie są kolebką sztuki

4,5-metrowe malowidło zachowało się w słabym stanie. Zdaniem naukowców z australijskiego uniwersytetu Griffith ma przedstawiać dzikie zwierzęta (dzikie świnie i małe bawoły) ścigane przez myśliwych (przedstawionych jako ludzie z głowami gadów lub ptaków). Zostało ono odnalezione dwa lata temu w jaskini Leang Bulu' Sipong 4 na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, jednak w środę (12.12.2019) opublikowano wyniki badań datujące je na co najmniej 43,9 tys. lat.

„Scena polowania jest – według naszej wiedzy – najstarszym przykładem opowiadania historii i najstarszym dziełem sztuki figuratywnej”, piszą autorzy badań w tygodniku „Nature”. Do tej pory tytuł najstarszego dzieła sztuki miał datowany na 40 tys. lat Człowiek-Lew znaleziony w 1939 roku w Jurze Szwabskiej i wystawiony w muzeum w Ulm. Malowidła naskalne przedstawiające jakąś historię, tak jak w tym przypadku, są rzadkie i datowane najczęściej na 14-21 tys. lat temu.

Naukowcy u wejścia do jaskini

Do niedawna uważano, że malarstwo naskalne wywodzi się z Europy. Znalezisko w Indonezji przeczy jednak tej hipotezie. Na samym Sulawesie znaleziono 242 jaskinie z prastarymi malowidłami.

Niektórzy naukowcy wątpią jednak w to, że ten obraz rzeczywiście opowiada historię – ich zdaniem może być serią obrazów, które powstały po sobie, może nawet w odstępach tysięcy lat od siebie. Zwracają uwagę, że ludzie i zwierzęta w innych rejonach świata zaczęli się pojawiać razem na malowidłach dopiero ok. 10 tys. lat temu. „To, czy to scena, jest dyskusyjne” miał powiedział Paul Pettitt, archeolog z brytyjskiego uniwersytetu Durham.