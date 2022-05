Niemcy: Już 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę 24 lutego, ponad 600 tys. obywateli ukraińskich przybyło do Niemiec i zostało oficjalnie zarejestrowanych. Jak poinformował w czwartek, 5 maja, rzecznik Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), z danych urzędu nie wynika jednak, ilu uchodźców udało się dalej do innych państw UE, lub wróciło do kraju.

Przeważają kobiety i dziewczęta

Według rzecznika niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych od wybuchu wojny do końca kwietnia w centralnym rejestrze cudzoziemców zostały ujęte oficjalnie 610 103 osoby, z tego 600 168 obywateli ukraińskich. Rzecznik dodał, że „rejestracja uchodźców w poszczególnych krajach związkowych oraz gminach postępuje stosunkowo szybko”. Około 216 tys. osób zostało kompletnie zarejestrowanych włącznie z odciskami palców. Rząd Niemiec wspomaga proces rejestracji, angażując 260 pracowników BAMF w 180 dodatkowych punktach.

Według danych resortu spraw wewnętrznych około 69 procent uchodźców stanowią kobiety i dziewczęta, a 40 procent dzieci i młodzież.

Ponieważ na granicach wewnętrznych UE nie ma stałych kontroli granicznych, nie wiadomo jednak dokładnie, ilu uchodźców z Ukrainy przyjechało w ciągu ostatnich miesięcy do Niemiec. Od początku wojny w Ukrainie policja federalna zwiększyła kontrole w pociągach z Polski oraz w strefie przygranicznej. Zidentyfikowano przy tym ponad 400 tys. ukraińskich uchodźców.

(DPA/Ajar)

