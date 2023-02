Niemcy. Inflacja w styczniu 8,7 procent

Wzrost cen w Niemczech przyspieszył w styczniu tylko nieznacznie. Jak poinformował w czwartek (09.02.23) na podstawie wstępnych wyników Federalny Urząd Statystyczny (StBA) w Wiesbaden, przewidywany wzrost cen w ubiegłym miesiącu w porównaniu ze styczniem 2022 wynosił 8,7 proc. W grudniu 2022 było to 8,6 proc.

– Ponowny minimalny wzrost inflacji w styczniu ma charakter przejściowy i można było się go spodziewać – wyjaśnił Sebastian Dullien z Instytutu Badań Makroekonomii i Koniunktury (IMK) Fundacji Hansa Boecklera. Przyjęcie przez rząd federalny zaliczek na gaz obniżyło w grudniu ceny konsumpcyjne. – Teraz ten efekt zniknął. Stopa inflacji może ponownie wzrosnąć w lutym.

Dullien nazwał „satysfakcjonującym”, że „wzrost pośredni” był bardzo niski. – Czas dwucyfrowych stóp inflacji powinniśmy mieć już za sobą – powiedział. Spodziewa się „trwałego i wyraźnego spadku inflacji od marca”, zacznie wtedy działać hamulec cen gazu i energii elektrycznej. Ponadto, według jego oceny, odprężenie na rynkach energii i w hurtowych cenach żywności powinno stopniowo wpływać na ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

Ważna rola EBC

Główna ekonomistka państwowego banku rozwoju (KfW) Fritzi Koehler-Geib wyjaśniła z kolei, że na odwoływanie alarmu jest jeszcze za wcześnie. – Inflacja rozprzestrzeniła się na całą gospodarkę. Podczas gdy presja ze strony cen energii w przyszłości będzie maleć, ceny usług i towarów przemysłowych zyskają w tym roku na znaczeniu – wyjaśniła. Jej zdaniem znajduje to odzwierciedlenie w inflacji bazowej. Obecnie jest to „bardziej adekwatny środek”, by dotrzeć do sedna fundamentalnej presji cenowej, ponieważ rządowe środki zaradcze utrudniają interpretację ogólnego wskaźnika.

Koehler-Geib uważa również za konieczne w nadchodzących miesiącach ​​„zdecydowane i konkretne działania” Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Tylko w ten sposób można zapewnić, że inflacja spadnie w średnim okresie do dwóch procent.

Statystycy nie podali w czwartek żadnych dalszych informacji, np. o podwyżkach cen energii czy artykułów spożywczych. Urząd statystyczny zamierza podać ostateczne wyniki 22 lutego.

(AFP/paw)