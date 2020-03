Niemcy i Włochy. Zastanawiające różnice w poziomie umieralności na Covid-19

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) różnice wynikają z różnych uwarunkowań, m.in. struktury wieku społeczeństwa, poziomu opieki medycznej a także liczby przeprowadzonych testów. Bo to, czy rzeczywiście zarażeni zostaną zidentyfikowani i ujęci statystyczne ma istotny wpływ na końcowe dane. W niektórych krajach testy wykonuje się nawet osobom zmarłym, co dodatkowo wpływa na statystyki. Ponadto niebagatelną rolę odgrywa to, kto jest testowany na obecność koronawirusa. We Włoszech średnia wieku osób, u których stwierdzono wirusa wynosi 63 lata. W Niemczech średnia ta wynosi tylko 45 lat – podaje Andreas Backhaus z niemieckiego Instytutu Badań nad Ludnością. Związane to jest prawdopodobnie z tym, że inaczej niż w Niemczech, we Włoszech rzadziej testy wykonuje się u osób młodszych, u których choroba przebiega łagodnie, dlatego też nie pojawią się oni w statystykach. To z kolei podwyższa współczynnik umieralności ponieważ statystyki uwzględniają tylko czubek góry lodowej, a więc ciężko chorych. Poza tym we Włoszech faktyczna liczba zachorowań jest przypuszczalnie o wiele wyższa niż jak dotąd przejmowano. Dotyczy to także liczby zmarłych – pisze dziennik "Corriere Della Sera".

Przeciwieństwem jest Korea Południowa. Tam na obecność wirusa władze przetestowały więcej osób niż w większości innych krajów. Współczynnik umieralności w Korei Południowej jest w konsekwencji bardzo niski.

Struktura wieku

Nie bez znaczenia jest także średnia wieku społeczeństwa. Starsi ludzie są szczególnie zagrożeni. Często zmagają się oni także z innymi chorobami. Wirus zabija ich częściej, niż osoby zdrowe i młodsze. Osoby starsze mają słabszy układ odpornościowy.

Struktura wieku nie wyjaśnia jednak różnicy umieralności między Niemcami a Włochami, ponieważ struktura wieku obu społeczeństwo jest bardzo podobna. 2018 r. średnia wieku Niemców wynosiła 46 lat, Średnia wieku Włochów 46,3.

Ta zmienna może odgrywać jednak większą rolę w przypadku krajów Afryki Subsaharyjskiej. Np. w Mali, Czadzie czy Demokratycznej Republice Konga średnia wieku wynosi tylko 16 lat.

Przebieg epidemii

Różne współczynniki umieralności mogą mieć związek także z przebiegiem epidemii. W państwach, które bardziej dotknięte zostały epidemia koronawirusa niż Niemcy, jak np. Włochy czy Hiszpania, epidemia rozpoczęła się wcześniej. A ponieważ od momentu zarażenia się do śmierci pacjenta mija pewien czas, współczynnik umieralności najprawdopodobniej wzrośnie pod koniec. Wiadomo, że punkt kulminacyjny epidemii w Niemczech jeszcze nie został osiągnięty. A to oznacza, że trzeba się liczyć z o wiele wyższą liczbą ofiar.

Poziom opieki medycznej

Najważniejsze jest jednak pytanie, na ile służba zdrowia danego kraju przygotowana jest na przebieg epidemii i czy uda się spłaszczyć krzywą zachorowań.

W przypadku ciężko chorych o ich szansach na przeżycie decyduje także dostępność respiratorów. Dlatego decydujące jest to, czy szpitale dysponować będą wystarczająco ilością łóżek wyposażonych w respiratory. Jeśli liczba potrzebujących przekroczy możliwości danej służby zdrowia nieuniknione jest, że pacjenci pozbawieni intensywnej opieki medycznej umrą. W tej dziedzinie istnieje duża różnica między Włochami a Niemcami. Włochy mają 60 mln mieszkańców. Na początku epidemii włoskie szpitale dysponowały 5000 łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dla porównania Niemcy mają 80 mln mieszkańców i 28 tys. łóżek na OIOM-ach. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Niemcy mają 29 takich łóżek, Amerykanie 34, ale Włosi jedynie 12, a Hiszpanie 10. Ciekawe jest jednak, że Korea Południowa, która poprzez masowe testy i radykalny izolowanie chorych skutecznie ograniczyła epidemię, pod względem ilości łóżek na OIOM-ach znajduje się na podobnym poziomie co Hiszpania.

Jedno jest pewne - tak długo jak trwać będzie pandemia, tak długu występować będą spore różnice jeśli chodzi o ilość zakażonych i zmarłych między pojedynczymi krajami, a nawet kontynentami. Dopiero po zakończeniu pandemii będzie możliwe uzyskanie wiarygodnych liczb i wyciągnięcie wniosków.