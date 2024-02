Niemcy i Polska w „czołgowej koalicji”

– Niemcy i Polska przyjmą wspólnie przewodnictwo tzw. koalicji czołgowej (niem. Panzerkoalition) – zapowiedział 14 lutego, w ramach spotkania UDCG (Ukraine Defence Contact Group, Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy, tzw. Grupa z Rammstein) niemiecki minister obrony, Boris Pistorius.

„Z zadowoleniem przyjmujemy poczynione uzgodnienia dotyczące wsparcia Polski między innymi przez stronę niemiecką, we współprzewodzeniu pracom w ramach tej koalicji” – potwierdził wiadomość polski MON na zapytanie DW. „Celem (koalicji – red.) jest wsparcie komponentu pancerno-zmechanizowanego sił zbrojnych Ukrainy zarówno w zakresie pilnych bieżących potrzeb, jak i w perspektywie średnio- i długookresowego rozwoju zdolności obronnych Ukrainy”.

– To świetna wiadomość dla Polski. Polska wraca do bliskiej współpracy w zakresie obronności z krajami europejskimi, i to w znaczącej roli – ocenia dr. Monika Sus, analistka w Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Hertie School w Berlinie.

Europa wspiera Ukrainę

Zapowiedź współprzewodnictwa Polski i Niemiec w „koalicji czołgowej” padła tego samego dnia, gdy Boris Pistorius wraz z ministrem obrony Francji, Sébastienem Lecornu, podpisali oficjalny list intencyjny w sprawie „koalicji obrony powietrznej”.

Po fazie skupiania się na pomocy doraźnej dla Ukrainy, teraz uwaga powinna być nakierowana na „długofalowe zdolności”, jak podkreślił Boris Pistorius w Brukseli. Koalicje stanowią do tego narzędzie. Te sformalizowane miałyby dotyczyć każdej dziedziny obrony (m.in. artylerii, marynarki, lotnictwa, rozminowywania, obrony antyrakietowej, produkcja amunicji, czy IT) i zoptymalizować produkcję zbrojeniową, umożliwiając lepszą koordynacje dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy – ale też długofalowo wzmocnić siłę militarną NATO. Jak informuje polski MON, „Polska angażuje się w prace zdecydowanej większości koalicji, powołanych w ostatnim czasie w ramach UDCG”.

– Koordynacja współpracy to dobry znak zarówno dla polityki bezpieczeństwa UE, jak i dla wzmocnienia filaru europejskiego w NATO – mówi Monika Sus. – To też ważny sygnał dla Ukrainy, że państwa europejskie podchodzą poważnie do kwestii zbrojeń, co jest kluczowe w przypadku ewentualnego zwycięstwa Trumpa w wyborach i osłabienia skali amerykańskiej pomocy Ukrainie.

MSC 2024: Radosław Sikorski w rozmowie z DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Specjaliści od czołgów w UE

Nazwa „koalicja czołgowa” pojawiała się już od jakiegoś czasu i określała kraje, które wspierały walcząca Ukrainę dostawami czołgów bojowych i wozów opancerzonych. Najwięcej takich pojazdów przekazały Kijowowi Niemcy i Polska. Tylko w 2023 roku Niemcy wysłały 30 Leopardów 1, 90 opancerzonych wozów piechoty Marder i 18 Leopardów 2A6, a obecnie (stan na 4 lutego) planują przekazanie następnych 105 Leopardów 1A5 i 30 Marderów.

Polski MON w odpowiedzi na pytanie DW przekazał, że – jako państwo przyfrontowe – nie podaje danych liczbowych dotyczących przekazanego sprzętu, ze względu na wrażliwość takich danych. Z danych ukraińskich wiadomo jednak, że do połowy zeszłego roku było ich ponad 300.

Współprzewodnictwo Polski w koalicji czołgowej ma mocne podstawy. Na podstawie umowy z Koreą, w Polsce w 2026 ma zjechać z pasa montażowego pierwszy czołg K2 w polskiej wersji. W sumie planuje się ich 500. Tym samym Polska, obok Niemiec, stanie się drugim unijnym krajem, który będzie sam budował czołgi.

Celem sformalizowanej koalicji pod przewodnictwem Niemiec i Polski ma być – obok pomocy Ukrainie – „lepsza i skuteczniejsza koordynacja działań członków UDCG, a także lepsza harmonizacja naszych zamówień”, jak wyjaśnia niemiecki MON.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy to sojusz 54 krajów wspierających obronę Ukrainy (31 państw NATO i 23 inne państwa) poprzez wysłanie sprzętu wojskowego w odpowiedzi na rosyjską inwazję w 2022 roku. Grupa koordynuje bieżące przekazywanie pomocy wojskowej podczas comiesięcznych spotkań.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!