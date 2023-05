Niemcy: Wzrost przestępstw seksualnych wobec nieletnich

W 2022 roku ofiarami przestępstw seksualnych padło w Niemczech 17 437 nieletnich – przekazał we wtorek (23.05.2023) podczas konferencji w Berlinie Holger Muench, szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Oznacza to – jak oznajmił – że w Niemczech ofiarą przemocy seksualnej pada 48 dzieci dziennie. Łącznie zarejestrowano ponad 15,5 tys. przypadków czynów karalnych tej natury.

Policja chce zapisywać IP

W obszarze produkcji i posiadania materiałów fotograficznych lub filmowych przedstawiających wykorzystywanie nieletnich odnotowano ok. 42 tys. przypadków. Stanowi to wzrost o 7,4 proc. w porównaniu do 2021 roku. Holger Muench tłumaczył, że za pęczniejącymi statystykami stoi przede wszystkim gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń.

Spośród 136 tys. wskazówek, które przekazało amerykańskie FBI, 90 tys. okazało się istotne dla niemieckich organów ścigania. BKA przekazało 68 tys. spraw oddziałom policji w konkretnych landach. Muench powiedział, że w nadchodzącym roku spodziewa się dalszego wzrostu liczby takich przypadków.

W wielu przypadkach adres IP jest jedynym dowodem w dochodzeniu Zdjęcie: Stockfotos-MG/Zoonar/picture alliance

Gwałtownie wzrosła liczba dzieci i nastolatków, którzy posiadali obrazy przedstawiające sceny wykorzystywania seksualnego i dziecięcej pornografii dla młodzieży lub rozpowszechniali je za pośrednictwem mediów społecznościowych. W 2018 roku zarejestrowano ok. 1,3 tys. nieletnich podejrzanych. W 2022 roku liczba ta wzrosła już ponad dwunastokrotnie do ok. 17,5 tys. Holger Muench wezwał do udzielenia policji możliwości czasowego przechowywania adresów IP.

– W wielu przypadkach adres IP jest jedynym dowodem w dochodzeniu – podkreślał szef BKA. Bez jego wyśledzenia, postępowanie musiałoby zostać umorzone. Istnieje ryzyko, że bez tego środka nie uda się powstrzymać bieżących nadużyć.

Zbadać skalę nieujawnionych przypadków

W 2022 r. spadła natomiast liczba zabitych i wykorzystywanych dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku w Niemczech zabito 101 nieletnich, co stanowi spadek o 30 proc. w stosunku do 2021 r. 51 nieletnich zostało zabitych umyślnie. Pozostałe padły ofiarą zaniedbania dorosłych. W obszarze maltretowania odnotowano blisko 4,3 tys. ofiar. To spadek o 2,5 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Kerstin Claus, niezależna komisarz ds. wykorzystywania seksualnego dzieci, wezwała w trakcie wtorkowej konferencji do przeprowadzenia badań dotyczących ciemnej liczby przestępstw w tym obszarze, czyli czynów popełnionych, ale nieujawnionych. Kerstin Claus zgłosiła propozycję utworzenia centrum badawczego w celu stałego gromadzenia danych i ich analizy pod kątem tworzenia systemowych działań zapobiegawczych.

Często sprawcami kieruje naiwność Kerstin Claus podkreśliła, że większość nieletnich podejrzanych nie działa z pobudek seksualnych, a z naiwności. W wielu przypadkach nie rozumieją nawet, że rzekomo atrakcyjne zdjęcia lub filmy z muzyką przedstawiają przemoc seksualną.

Potrzebne prawdziwe wsparcie

W związku z tym Kerstin Claus wezwała do zmiany paragrafu, który dotyczy dystrybucji, nabywania i posiadania pornografii dziecięcej. Ściganie karne w tych przypadkach angażuje bowiem zasoby policyjne, których brakuje potem do ścigania klasycznych środowisk przestępczych.

– Celem musi być zapewnienie, że czyny wyraźnie wykorzystujące dzieci lub młodzież będą nadal karane wysokimi karami, ale jednocześnie, że sprawy o niewielkiej szkodliwości będą mogły zostać zakończone na wczesnym etapie” – wyjaśniła, dodając, że dzieciom i młodzieży należy zapewnić większą ochronę podczas ich aktywności w internecie.

W związku z rosnącą liczbą nieletnich sprawców, organizacja Deutsche Kinderhilfe (z niem. Niemiecka Pomoc dla Dzieci – red.) wezwała do jak najwcześniejszego rozpoczęcia działań prewencyjnych.

– Zbyt często zapominaliśmy o dzieciach i młodzieży w czasie lockdownów, a teraz musimy poradzić sobie z konsekwencjami i w końcu dać tym dzieciom prawdziwe wsparcie – powiedział we wtorek Rainer Becker, przewodniczący Deutsche Kinderhilfe.

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) określiła liczbę 48 wykorzystywanych dzieci dziennie zjawiskiem „głęboko szokującym”. Polityk zapewniła, że priorytetem jest ochrona dzieci przed przemocą seksualną. – Żaden sprawca nie powinien czuć się bezpieczny przed ściganiem. Jesteśmy to winni ofiarom tych przerażających czynów – zaznaczyła.

(DPA/jak)

