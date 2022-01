Niemcy. Gospodarstwa domowe bogate jak nigdy

Mieszkańcy Niemiec wzbogacili się także w drugim roku pandemii koronawirusa i w ogólnym rachunku są tak zamożni, jak nigdy dotąd. Wzrost ich zasobów pieniężnych osłabł jednak w trzecim kwartale 2021 roku, o czym poinformował dziś (14.01.2022) we Frankfurcie nad Menem Niemiecki Bank Federalny (Bundesbank).

Mniejsze restrykcje, więcej zakupów

Mimo to zamożność prywatnych gospodarstw domowych w Niemczech, na którą składają się gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych, wzrosła do rekordowego poziomu wynoszącego około 7399 mld euro. To o 73 mld euro, albo 1,0 procent więcej niż w poprzednim kwartale. Z danych Bundesbanku nie wynika jednak, w jaki sposób ta imponująca suma pieniędzy jest rozdzielona w społeczeństwie.

Rozluźnienie restrykcji covidowych w trzecim kwartale ubiegłego roku spowodowało wzrost zakupów dokonanych przez niemieckich konsumentów. Niemcy odłożyli wtedy mniej pieniędzy na rachunkach oszczędnoścowych niż w poprzednich miesiącach. Jak podaje Bundesbank, w niemieckich gospodarstwach prywatnych ich wartość w postaci gotówki i depozytów bankowych wzrosła o 11 mld euro, czyli tak mało, jak ostatnio w 2016 roku. Niemiecki Bank Federalny mówi w związku z tym o „częściowej normalizacji wzrostu oszczędności spowodowanego pandemią koronawirusa”.

Gotówka i depozyty w czołówce

Z drugiej strony gotówka i depozyty odłożone na bankowych rachunkach bieżących i otwartych kontach oszczędnościowych o wartości prawie 2921 mld euro pod koniec września 2021 roku ponownie stanowiły ich największą pozycję. Oszczędzający nic na tym nie zarabiają wskutek praktycznie zerowego oprocentowania, ale w razie potrzeby mogą szybko podjąć swoje pieniądze. Zyski z akcji giełdowych w wysokości 8 mld euro i udziałów w funduszach inwestycyjnych, wynoszące 2 mld euro okazały się, jak informuje Bundesbank, znacznie niższe niż w drugim kwartale ubiegłego roku, gdy wyniosły 26 mld euro.

Zasoby finansowe złożone w towarzystwach ubezpieczeniowych i związane z innymi produktami finansowymi wzrosły o blisko 20 mld euro do poziomu prawie 2549 mld euro. Także w trzecim kwartale 2021 roku Niemcy skorzystali na niskich stopach procentowych zaciągając najrozmaitsze pożyczki. Po odliczeniu ich zadłużenia, zasoby finansowe Niemców netto w trzecim kwartale wzrosły w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku o około 42 mld euro do poziomu 5379 mld euro. Podając te informacje Bundesbank nie uwzględnił wartości nieruchomości, które od lat ostro poszły w górę.

